乘風破浪3 |阿嬌初舞台大受好評　為減肥食粟米填肚顏值重回巔峰

內地綜藝節目《乘風破浪3》（前稱《乘風破浪的姐姐》）開播掀起多個話題，其中最令大家關注的阿嬌（鍾欣潼）﹑阿Sa（蔡卓妍）在初舞台帶來的演唱好評如潮，讓不少網友都極期待Twins能夠合體一起唱跳。雖然目前未能看見她們合體，不過在節目的《突襲訓練室》環節中她們就合體玩遊戲排練，當中還自爆了原來在2002年首開的「Ichiban興奮演唱會」是不想開，當時因一個原因令她們非常害怕。

阿嬌﹑阿Sa的初舞台演唱大受好評。（《乘風破浪3》微博圖片）

在《突襲訓練室》中阿嬌﹑阿Sa合體玩遊戲相當開心，當中提到演唱會的話題時，舞蹈老師陳琦沅就好奇問阿sa：「你說在紅墈體育館開過演唱會，對吧！和誰？」她當然二話不說：「跟阿嬌啊！」頓時令陳琦沅相當尷尬。隨即阿Sa就同大家分享當年開演唱會的難忘事，原來當年她們首開「Ichiban興奮演唱會」的時候，她們的意願是不想開的，事關當時剛出道一年多的她們推出的歌曲不多，而且要在短時間內排練等，一度令她們感到驚怕，阿Sa表示:「那時候羅文老師生病，所以就空了一個檔期出來，我們只有兩個星期。但是我們要唱四十首歌，然後只有兩個星期的鍛鍊時間，就我們經紀人跟我們說的時候，我們是不願意開的，瘋了，好可怕。」而在旁的阿嬌則表示:「我們只有一張五首的迷你專輯，怎麼開，我們都沒歌。」令在場其他女明星聽到後都感到愕然。

阿Sa爆當年開演唱會是不願意開的。（影片截圖）

阿嬌表示當年只是出一張迷你專輯而已，不知道怎麼開。（影片截圖）

雖然當年只有兩星期的排練時間，不過對於剛出道不久的Twins來說，整個演唱會的無論舞蹈﹑舞台效果等，都尚算做得不俗，此次的演唱會更是香港女子組合以最短時間踏上紅館開唱，更是阿Sa以19歲之齡踏上紅館，成為最年輕在紅館開演唱會的香港女歌手之一，另一位則是鄧紫棋（G.E.M.）。

當年開的演唱會相當成功。（影片截圖）

另外，早前阿嬌因為身材腫脹的問題而屢屢成為熱話人物，但最近在各大節目現身的她身材瘦削了不少，減肥成功讓其顏值重回巓峰。在此次初舞台上演唱薛之謙的作品《天外來物》，整個畫面相當漂亮，原來為此她排練了多天，在她於微博上貼的Vlog可見，其除了在舞蹈室訓練之外就連在酒店房間亦加緊排練，一刻都不鬆懈。另外，她為了減肥只是吃粟米而已，再配合健身運動，與同場的阿Sa吃大餐形成強烈的對比。

阿嬌吃粟米減肥。（影片截圖）