《聲生不息》推台版擬邀名單流出　《時光音樂會2》兩天后加盟？

TVB與芒果TV合作舉辦的音樂綜藝節目《聲生不息》大受歡迎，節目在網上掀起不少話題。而近日湖南衛視與芒果TV就舉行《2022湖南衛視芒果TV雙平台招商會》，公佈了一連串即將推出及計劃推出的新節目，吸引廣告商，當中《聲生不息.寶島季》引來不少討論，在微博掀起「你希望誰來參加聲生不息寶島季」的話題。

《聲生不息》會推出寶島季。（微博圖片）

在是次招商會中，明顯可見《聲生不息》會推出第二季，不過第二季不是以港樂為主，而是以台灣音樂為主，所以稱為《聲生不息.寶島季》，而正因為如此在微博掀起「你希望誰來參加聲生不息寶島季」的話題，截止目前為止已超過90萬的閱讀量，當中不少網友有自己的心儀名單，周杰倫﹑五月天﹑林宥嘉﹑張惠妹﹑楊丞琳等在列，希望能見到他們參賽。

不過網上卻盛傳節目組擬有一份心儀名單，從流出的名單陣容可見，有羅大佑﹑吳青峰﹑許光漢﹑蔡琴﹑王心凌﹑張韶涵等，陣容非常強勁。

網上傳出擬邀名單有吳青峰﹑許光漢﹑王心凌。（吳青峰微博圖片﹑許光漢微博圖片﹑王心凌微博圖片）

除了《聲生不息.寶島季》引關注之外，另一檔音樂節目《時光音樂會2》亦引人期待。事關在招商會的節目海報剪影中，呈現出五位剪影歌手，因此不少網友從中瘋狂猜測，懷疑剪影人是張惠妹﹑劉若英﹑田馥甄﹑莫文蔚同李榮浩，這一份猜測名單讓不少網友直呼根本是天后級陣容，當日在現場推介該節目的主持人則演唱莫文蔚的歌曲，所以因為如此網友們猜想莫文蔚肯定會加盟，節目的期待值非常高。

《時光音樂會2》疑集合多位天后級歌手參加。（微博圖片）