記者再爆汪小菲疑似婚內出軌照片　被攝到與張穎穎有親密肢體接觸

汪小菲之前曾被狗仔拍到與張穎穎一起做核酸，被疑兩人已同居，張蘭則力挺兒子嗆是狗仔P圖，而狗仔隊記者葛斯齊之前曾在節目拿出汪小菲在還未離婚前與女性友人親密的合照，現在又再曝光2張汪小菲與張穎穎的親密照，並聲稱拍攝的時間都是在婚內。



狗仔隊記者葛斯齊發佈2張疑似汪小菲婚內與張穎穎親密的照片：（按圖了解）

葛斯齊5月28日一早在Facebook發文就開酸「這禮拜S媽一句『我視他為半個兒子，還是很愛他』，人家卻和外遇對象出遊野餐，看來（很多事）被埋在谷底都不知道。」，還有日前張蘭怒嗆狗仔拍到汪小菲與張穎穎一起做核酸的照片P圖，所以決定要公開更多照片，其中一張照片看起來疑似是汪小菲喝醉後倒在張穎穎的懷裏，另外一張也疑似是汪小菲與張穎穎在梳化上有着肢體親密纏繞。

【同場加映】汪小菲被直擊與小14歲女星十指緊扣 大陸狗仔隊：你就承認吧（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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葛斯齊更喊話「張蘭阿姨妳應該會說都是背面吧！ 如果要正面照，我有，您直播時說一聲，我24小時內為您奉上！」、「如果妳以為身邊女人只有和妳去爬山的張穎穎，那表示汪小菲沒告訴妳實話。」，接着表示照片拍攝的時間都是在汪小菲婚內的時候。

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