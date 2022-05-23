汪小菲離婚半年疑與緋聞女友同居　張穎穎割席卻連續4日入閨房？

汪小菲被爆與張穎穎沒分手，而且女方已住進他家。大陸狗仔「攝影劉大錘」今（23）日公開一段影片，爆料汪小菲與張穎穎一起做PCR，女方已連續4天回到汪小菲家，還開他的豪車，似乎已同居。



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汪小菲多次被拍到與張穎穎同框，本以為是離婚後新對象，卻被爆離婚前早有互動，汪小菲媽媽也知情，不過兩人即使被拍到同框，被網友抓包有情侶款，都未認愛。

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汪小菲曾發文大罵是造謠，張穎穎則曾發文讓人一度認為要斷開汪小菲，但21日汪小菲發野餐照又被抓包與張穎穎同款，今再被爆疑似已同居畫面，網友留言「為什麼就不能坦承在一起？」、「在一起就在一起，死鴨子嘴硬」，而有網友表示「不是吧！正常戀愛還有錯？」，被回應「但19年就被拍到了」。

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