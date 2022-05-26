我們的藍調時光︱首位唐氏綜合韓劇演員　鄭恩惠感人演韓志旼胞姐

由李炳憲、申敏兒和金宇彬等主演的《我們的藍調時光》繼續熱播，最新播放的14集找來唐氏綜合症患者演出後引來熱議。網民大讚飾演韓志旼雙胞胎姐姐「英希」的鄭恩惠的表現外，也被她鏡頭後與演員們的互動溫暖到。



鄭恩惠成為首位參與韓劇的唐氏綜合症演員，她的表現令人眼前一亮。（劇照）

今年31歲的鄭恩惠（정은혜）是首位出演韓劇的唐氏綜合症演員，通過《我們的藍調時光》「英希」一角正式出道。現實中鄭恩惠亦是一位畫家，從事畫家工作已8年，現時隸屬首爾藝術文化財團蠶室創意工作室。鄭恩惠有着一顆善良的心但卻擅長畫諷刺畫（Caricature），有指她畫過的對象已超過4千名。此外，她亦有經營個人YouTube頻道「니얼굴 은혜씨」，分享畫畫心得和日常生活等。

鄭恩惠已從事畫畫工作8年，她亦有經營個人YouTube頻道。（網上圖片）

鄭恩惠雖然首次出演韓劇，但她的表現卻非常出色，就連劇中經驗豐富的前輩也對她讚賞不斷。從劇中公開的幕後花絮中可見，鄭恩惠與金宇彬等人全程有講有笑，出名人美心善的韓志旼更是與她形影不離，開拍前後都一直陪在鄭恩惠身旁。其中鄭恩惠在鏡頭後對資深演員金惠子說「即使老了也很美麗」的一幕亦被拍下，網民大讚她性格善良外，金惠子也因一句話而感動不已，感謝鄭恩惠母親好好地把女兒扶養成人。

鄭恩惠稱讚金惠子一幕公開後，網民大讚她心地善良。（影片截圖）

韓志旼一直與鄭恩惠形影不離，果然是人美心善的女神代表。（影片截圖）

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鄭恩惠主演的紀錄片電影《你的臉龐》將於下月23日上映，作品記述她勇敢面對唐氏綜合症的日常生活。早前電影已獲邀參與《第25屆釜山國際電影節》和《第12屆光州女性電影節》外，她亦憑電影奪得了《第18屆首爾環境電影節》的「優秀獎」，因此大眾都非常期待她之後的發展。對於鄭恩惠驚喜現身《我們的藍調時光》，不少觀眾被她的表現感動到，希望社會能更關注唐氏綜合症患者及其家人。

鄭恩惠的紀錄片電影《你的臉龐》將於下月上映，是部備受期待的作品。（電影海報）

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