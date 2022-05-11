羅志祥周揚青分手2年谷底反彈！演唱會極速賣出9成飛 人氣勝從前
撰文：聯合新聞網
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羅志祥（小豬）日前宣告將於7月9日在台北小巨蛋開個人演唱會，11號下午1點10分開賣，截至下午3點賣出9成好成績，羅志祥得知消息相當開心，直言「心情很激動」。
他因感情風波沉寂1年多，去年開始復出動作頻頻，先是在花蓮跨年舞台展現好久不見的舞蹈實力，今年1月又在小巨蛋「凹嗚狼人殺總冠軍」演唱會帶來16分鐘組曲，這月底還將在2022 hito頒獎典禮擔任開場嘉賓，企圖心滿滿。
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這次宣布開唱，他表示將以全新姿態重新站回台北小巨蛋，直呼不畏懼任何眼光，「只為了把最有誠意的表演，獻給一路以來支持的歌迷朋友」。果然他的人氣依舊，演唱會門票開賣創下佳績，主辦單位寬宏藝術表示，截至目前演唱會門票已銷售9成以上，目前還有剩餘零星票劵可購買。
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得知此消息，羅志祥表示：「心情很激動，現在一心的只想著如何在7月9號那天給大家看到最好的表演，用盡所有一切獻給我最愛的舞台還有ㄧ直支持我的人，真的很開心，也很謝謝大家，我會拿出我1000000分的力讓7月9號的舞台變的更精彩，也希望大家那天都可以口罩戴好戴滿，開心著享受我們為大家所呈現的舞台。」
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