台灣記者葛斯齊大爆汪小菲出軌鐵證　兩張相揭私生活極混亂

台灣女星徐熙媛（大S）與內地商人汪小菲的離婚事件由去年11月一直擾攘至今，隨著早前台灣資深記者葛斯齊大爆汪小菲與張穎穎的出軌圖片後，汪小菲立即大爆大S有長期服用違禁藥的習慣回敬，而昨日（31日）葛斯齊立即召開記者會，向大家表示已經有汪小菲與不少於5人「出軌」的鐵證，並且於昨晚9時向外公佈。

汪小菲突然公開向大S道歉。（汪小菲微博截圖）

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葛斯齊於9時開直播，爆料汪小菲出軌的證據，葛斯齊表示在直播前3小時曾收到汪小菲的電話，汪小菲已經向葛斯齊道歉，並請葛斯齊高抬貴手放過相片中的女生，但葛斯齊仍然「企硬」不肯妥協。因為汪小菲說葛斯齊是子虛烏有，所以葛斯齊便向全世界證明自己並沒有說謊。葛斯齊直播中公開了其中3張汪小菲與多名女生糾纏不分的照片，其中一張汪小菲於房內與一名女生正在親吻，而該女生的手正放在汪小菲的敏感部位，關係十分曖昧。而另一張照片則看到汪小菲正在倚靠一名女生，而拍攝地方正是以前汪小菲與大S的北京愛巢。葛斯齊表示與汪小菲疑出軌的人多達10位，而手上暫時5張相片為證，也表示拍攝這些照片時，汪小菲亦與張穎穎正在拍拖，汪小菲的多角關係的確十分混亂。

著名台灣狗仔隊記者葛斯齊表明對汪小菲忍無可忍，今日（31日）開記者會表示決定於今晚9時公開所有汪小菲的出軌證據。（《新聞挖挖哇！》截圖）

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