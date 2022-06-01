小S都被家暴？台娛記揭消息來源極有可信性 老公更私約"飯局妹"
撰文：TVBS新聞網
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台灣「最強狗仔」葛斯齊昨日連環爆料，直言汪小菲將懷胎9個月的大S（徐熙媛）推倒在地，連小S（徐熙娣）都不放過動手！
葛斯齊甚至連小S老公許雅鈞（Mike）都拖下水，並爆料當年小S遭家暴一事。對此，許雅鈞本人親自回應了。
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葛斯齊直播上原本專攻汪小菲，怎料他直接將徐、許、汪三家全拖下水，公開所有人的私生活隱私；期間有網友辛辣提問，當年「有沒有跟拍小S老公許雅鈞？」葛斯齊也給出答案。
葛斯齊坦承，曾掌握到許雅鈞跟多名俄羅斯女子在高級餐廳吃飯，而幽會地點就位在台灣101大樓裡：「查了餐廳的價格，就想說算了，因為去了不一定拍得到，還要花一大筆錢用餐，所以那一次我就沒有拍了」，最後只能作罷。
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對此，許雅鈞本人親自回應了。根據《三立新聞網》報導，對於葛斯齊爆料與「飯局妹」一事，許雅鈞表示，葛斯齊講的屬實，「但這些都是朋友，不是飯局妹。」
由於小S曾傳出遭老公許雅鈞家暴後，親自撥打台灣113婦幼專線。葛斯齊也在直播期間談到小S當年被家暴傳聞，坦承的確有這件事，而且消息還是「公家機關」爆料出來的。
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對此，許雅鈞也澄清此事說，家暴這件傳聞，當年爆料的報社已在四個報紙登報道歉，並賠償他跟小S名譽損傷的錢，「我們也全部捐掉了」，而且這已經是很久之前的新聞了。
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