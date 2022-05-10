小S母親節失控爆喊！二女親筆信告白：為有你這樣的母親感到自豪

昨天是一年一度的母親節，不少兒女都趁機送禮對媽媽表示心意，國際巨星小S（徐熙娣）擁有3個漂亮的寶貝女兒Elly、Lily還有鬼靈精怪的許老三，昨（8）日她才在臉書透露：「大女兒剪了影片給我、二女兒煮了母親節大餐給我、連許美女（許老三）也DIY手鍊送給我。」強調自己是最幸福的媽媽；稍早小S又在臉書貼出她讀二女兒的信，沒想到女兒的真情告白讓她大噴淚。



先前小S才在新專輯寫下〈雙面人〉這首歌diss女兒們，沒想到今日卻收到大女兒剪的了影片、二女兒親手煮的牛排大餐、許老三DIY手鍊，小S說：「女兒再怎麼欠揍，都還是愛媽媽的，我今天只有一個身份，就是幸福的媽媽！」她強調要再寫一首「女兒很孝順的歌」給他們，期許被女兒寵愛的幸福感維持久一點。

小S 3個寶貝女兒Elly、Lily和許老三送的母親節禮物。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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年僅14歲的二女兒Lily外型超仙，甚至擁有一手好廚藝，煎了牛排、煮了南瓜濃湯給小S，這些都不足以讓小S落淚；沒想到貼心的Lily最後送出誠意滿滿的手寫卡片，內容提到：「我前輩子做了什麼事，讓自己擁有像您這樣的母親、我為有她這樣的母親感到自豪....。」還以蒲公英當作寫作題材，相當有寫詩的天分，而小S被二女兒的最後一招擊倒，在爆哭中度過難忘的母親節。

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