小S直指老公「太過穩重」性格嚴肅　連講笑唱〈聽海〉都被嫌棄？

由小S（徐熙娣）主持的《小姐不熙娣》日前聊到姐弟戀的話題，姐弟戀的代表Terry（江莛鈞）在節目中公開當年成功追到羅美玲的情景，表示當下2人在搭電梯，他壁咚、舌吻羅美玲，超猛的直球對決讓眾人驚呼：「好霸氣！」



小S則分享因老公許雅鈞大她8歲，有時她做出幼稚舉動，老公反而一臉嚴肅，讓她覺得好沒意思。

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小S和老公結婚17年，相處模式已是老夫老妻，聽到現場班底分享「弟弟」的好，小S哀怨地說：「我真的非常愛他（老公），但他太過穩重，雖然我年紀也漸長，可是還是非常幼稚。以前去清粥小菜街，那邊有麥克風，我就走過去說『為大家帶來一首〈聽海〉』，我自己笑得很高興，然後我老公就說『妳幹嘛這樣啊？』我覺得這麼幽默竟然被打槍。」

此時小S又想到一件事，她說有次跟很熟的漫畫店老闆開玩笑問：「這裡有色情漫畫嗎？」沒想到離開後老公訓斥她：「Baby，妳這樣是羞辱別人的工作。」讓現場班底紛紛幫忙喊冤，認為年紀較長的男性都容易對另一伴訓話。

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老公偶爾也有可愛的時候，小S說夫妻倆唯一能做的事只剩去健身房或與朋友聚餐，因自己不太喜歡戶外運動，許雅鈞都會主動邀她去健身房，但每次都被她婉拒，常常老公健身完回家後，她還躺在床上看韓劇。

有次許雅鈞健身完返家看到小S在追劇，不但沒生氣，還俏皮的說：「那我們一起來當懶豬豬吧！」接著2人就一起追劇3、4 小時，許雅鈞的反差萌讓眾人直呼可愛，對此小S笑說：「總不能講說『我們一起來當廢物吧』！」

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