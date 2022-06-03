42歲張栢芝近照完美膚質驚艷網民　靠3招極簡凍齡術Keep住青春

張栢芝日前迎來42歲生日，張栢芝也分享一段集合數張過往出演角色，與一對兒子甜蜜近照的短片，並感性寫下：「多喜樂，歲無憂。」



從張栢芝分享的舊照，以及與兒子們的近照，也令網友讚嘆，張栢芝凍齡功力實在太強，絲毫沒有老態！

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一、白天敷泥狀or凍狀面膜

張栢芝曾分享，白天保養時，會以保濕力、吸收力都比乳霜更好的泥狀或凍狀面膜，替代瓶瓶罐罐的保養品，讓匆忙的早晨也能利用短時間養出好上妝的透亮美肌～

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二、凡士林＋SKII神仙水

除了熱愛面膜保養之外，張栢芝也曾分享自創的「凡士林＋SKII神仙水」超級保濕保養秘方～張栢芝會先於臉上塗上一層面霜，並以棉花棒塗上一層厚厚的凡士林，接著，於臉上蓋上沾濕了水的紗布，並將SKII神仙水每隔3分鐘均勻噴於臉上，約15分鐘後再以紗布清潔全臉即完成，張栢芝分享，保養完後會感受到全臉保濕度滿滿，不過，是否適合「凡士林＋SKII神仙水」保養方式，還是要依個人膚質而定唷～

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三、自製「桂圓紅棗茶」

外在保養不馬虎之外，張栢芝也曾分享每天都會自製桂圓紅棗茶，不僅能補氣、補血，更有助於去除體內濕氣，讓肌膚由內而外透出好光澤～

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