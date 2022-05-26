張柏芝脫口說生3個太少？認每段愛情全情投入無保留：我愛他所有

張柏芝日前迎來42歲生日，熱忱社交網絡的張柏芝隨即在抖音發布慶生短片，片中除有張柏芝數張曾出演的劇集角色照外，片末更出現張柏芝與一對兒子的親暱合照，並感性寫下今年的生日願望：「多喜樂，歲無憂。」踏入42歲的張柏芝過去接受訪問時曾鬆口分享：「如果有愛情來，我還是會繼續接受愛情，還是很期待。」情路崎嶇的張柏芝，是心底裡仍是很渴望愛？



張柏芝日前迎來42歲生日，熱忱社交網絡的張柏芝隨即在抖音發布慶生短片。（抖音＠張柏芝）

張柏芝僅24歲奪金像獎最佳女主角 事業得意情埸失意：我的這條路真的很苦

張柏芝初出道時，憑清純無害的樣貌被傳媒封為「小林青霞」。日前張柏芝迎來42歲生日仍看得見她保養得宜，她擁有空靈眼神與白晢皮膚一點都不像是3個小孩的母親。而張柏芝樣貌、護膚除是女生關注的話題外，有關她的感情狀態、家庭生活都是不少網民關注的茶餘飯後的話題。

張栢芝剛入行的時候，已被周星馳賞識。(《喜劇之王》劇照)

我的這條路，說白了真的很苦。 《明星到我家》張柏芝

當年僅19歲的張柏芝，憑美貌被周星馳賞識，獲邀拍攝電影《喜劇之王》後速竄紅，其後拍攝的《無極》、《情迷大話王》和《星願》等電影仍賣座叫好。當年僅24歲的張柏芝便憑電影《忘不了》勇奪金像獎最佳女主角，也是首位80後的女星奪得這殊榮。

早前張柏芝參加《乘風破浪的姐姐2》節目時亦令她人氣急升，在內地再度人氣急升備受關注，但事業一帆風順的張柏芝，情路卻坎坷難行，入行20多年曾與眾多男星傳出緋聞，例如：陳曉東、朱永棠、黎明、陳小春和捲入陳冠希裸照事件，當中張柏芝只承認過與陳曉東和謝霆鋒的戀情。張柏芝與謝霆鋒於2006年結婚，誕下2子後最終仍分手收場，2018年卻又以「單親母親」身分誕下1位兒子，而生父身分至今仍是撲朔迷離。

【按圖回顧】張柏芝曾傳媒被稱為「小林青霞」，年輕時張柏芝清純的樣貌更成為眾多男生心目中的女神！▼▼▼

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張柏芝坦承每次戀愛均全情投入：我會愛他的所有，是用不著去計算付出

張柏芝接受內地傳媒訪問時分享感情觀，愛情對於她而言是很沉重。(VCG)

我對每一段感情都太投入，所以戀愛對我來說很沉重。 張柏芝

張柏芝接受內地傳媒訪問時分享感情觀，愛情對於她而言是很沉重，她每次投入愛情也會用盡全力去愛對方，是會付出100% 全無保留地愛對方：「我愛一個人，絕不是單單愛男朋友那麼簡單，我會愛他的所有。只要愛上，我就投入進去，愛情是不可計算的。」張柏芝認為愛一個人，是用不著去計算付出。

當年張柏芝與陳曉東分開後，戀上謝霆鋒後又短暫分開過，最後有傳兩人因合作電影《無極》後又再舊情復燃，隔年兩人更火速宣布結婚。(張柏芝@小紅書)

當年張柏芝與陳曉東分開後，戀上謝霆鋒後又短暫分開過，最後有傳兩人因合作電影《無極》後又再舊情復燃，隔年兩人更火速宣布結婚，婚後張柏芝相繼為謝霆鋒誕下兩子，但張柏芝在2008年捲入轟動一時的「裸照事件」後，這次事件亦與她在訪問中提及的「愛得毫無保留」不媒而合，而每次愛得全然奉上自己的張柏芝，令她在愛情屢次受傷。

張柏芝42歲盼能遇上一起變老的男人組幸福一家：3個（小孩）太少了

雖然張柏芝是離了婚，但她仍很享受單身與照顧小朋友的生活。(張柏芝@小紅書)

轟動社會的裸照事件發生後，站在風尖浪口的張柏芝獲丈夫謝霆鋒力挺，但後來張柏芝卻被指因與陳冠希「機艙破冰」合照一事而壓垮婚姻，最後同年兩人宣布離婚收場。張柏芝在訪問時也直認自己不懂戀愛：「我承認，我在愛情裡是徹底的大輸家。」

如果有愛情來，我還是會繼續接受愛情，還是很期待。 張柏芝

張柏芝曾在節目中稱自己在8歲時就已經立志要當媽媽，所以她非常愛她的孩子。(張柏芝@微博)

雖然張柏芝是離了婚，但她仍很享受單身與照顧小朋友的生活，她在節目《女人30+》訪問中透露：「覺得小孩是最好的，最單純的，讓我最開心的事情，我每天看見他們，都覺得這個世界是很漂亮的。」不過42歲的張柏芝對於愛情還是有期待，她曾在節目《讓生活好看》中表示，如遇到很愛自己的人，是不會抗拒與對方結婚，更自曝：「我覺得3個（小孩）太少了！」

縱然情傷或會讓人感心痛，但往後的成長卻能彌補曾經失去的遺憾，並真正明白到自己想要的愛情模樣。但願仍期待愛情來臨的張柏芝，能夠在往後的歲月找到與她一起變老的伴侶。

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