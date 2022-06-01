聲生不息 |微博粉絲逾40萬人追蹤　曾比特感開心：要一直支持我啊

最近靠無綫（TVB）與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》成功打入內地市場的曾比特（Mike），人氣可謂有升無跌，從最初微博粉絲人數破5千人追蹤，到截止目前為止已經破40萬人追蹤，讓他感到非常開心，在微博發文感謝大家對他的喜愛。

初舞台表演《初戀》讓大家看到他的活潑感。（《聲生不息》微博圖片）

從一開始的初舞台演唱，Mike帶來一首《初戀》展現唱功，又讓大家看見他的活潑感，從而大家對這個爆炸頭印象深刻。之後的表演同林子祥合唱《單車》打動人心，同安崎唱跳《夏日傾情》舞台劇感十足，而獨唱《夢中人》展現超高音歌技，在最新一期同李玟（CoCo）合作演唱《Monica》又唱又跳，掀起現場高潮，一場又一場的表演都獲激讚。

在最新一期同李玟（CoCo）合作演唱《Monica》又唱又跳，掀起現場高潮。（《聲生不息》微博圖片）

Mike截止目前為止微博粉絲已經破40萬人追蹤。（微博截圖）

現時在內地大家對他已經甚有印象，更因為唱歌有實力﹑個性活潑，讓大家對他甚是喜歡，目前他的微博粉絲人數已經增加超過40萬人追蹤，相當厲害。對於人氣急升，Mike當然開心，更在微博一連上貼多張有型的照片答謝粉絲：「哇哦！我的爆炸糖突破40萬囉，你們厲害！感謝大家對我喜歡，被我眼神鎖定的會是哪一個呢？說好要一直支持我啊！」一眾粉絲都湧入其微博留言表示會一直支持他，揚言他值得更多人喜歡。

Mike在內地非常受歡迎。（Mike微博圖片）