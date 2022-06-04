乘風破浪3|胡杏兒唱歌仲演埋戲超犀利　人氣高奪第3名喜愛度

內地綜藝節目《乘風破浪3》（前稱《乘風破浪的姐姐》）今（3日）進行第一次公演，兩大同盟組那英與寧靜將進行對決，當中那英組的小分隊胡杏兒一組演唱的《你不要擔心》非常打動人心，胡杏兒一邊唱歌一邊晒演技，一秒落淚的畫面讓不少網友讚不絕口，更看得那英在鏡頭前爆喊。

胡杏兒組演唱《你不要擔心》。（影片截圖）

《你不要擔心》是一首相當打動人心的抒情歌，歌曲原版為韓劇《請回答1988》的主題曲，在今次公演舞台上該歌曲由胡杏兒﹑譚維維﹑張歆藝﹑黃奕演唱，她們在舞台上分別代入四個不同角色，四個女人四個不同故事，在設置的一間屋的佈景下訴說自己的故事，相當有意境。

舞台設置非常漂亮。（影片截圖）

身為「視后」的胡杏兒不愧為演技派，在一首歌曲中展演秒絕演技，再讓觀眾看見她的實力。在開始演唱的時候，她已經火速地代入角色，隨後接了一通電話，在情緒上已看得出有變化，之後更一秒落淚一邊哭一邊撕着紙張，情緒轉換快速，過程中完全沒有違和感，相當厲害。而她的表演讓不少網友覺得訴說故事感好强，一邊唱歌一邊演戲太了不起，一致性對她有讚無彈，更在微博掀起「胡杏兒你不要擔心舞台一秒落淚好絕」的話題。

胡杏兒唱歌時還演戲。（影片截圖）

一秒落淚。（影片截圖）

在演唱該歌曲時，她們的表演更看得在後台的姐姐們流淚，而身為她們大隊長的那英更哭成淚人，可想而知《你不要擔心》是多麼的感動人心。在歌曲結束時她們更頭貼頭流着淚，該畫面相當漂亮，而對於胡杏兒來說她唱這首歌時想到的故事是職業女性：「我覺得職業女性可能在自己的職場上都會面對很多的被質疑或者是被不認可，當然我自己剛入行的時候，可能也會有很多，對自己不看好的地方，那我就是希望可以透過這首歌告訴大家，你們不用擔心，我們都可以好好的走下去的。」

抱頭落淚好感人。（影片截圖）

那英看到哭。（影片截圖）

當然《你不要擔心》感動不少觀眾，成績亦非常好，一共奪得551票勝過于文文﹑張薔﹑張儷﹑王紫璇的《野薔薇》（439票）。而在同盟組15位姐姐中，胡杏兒的人氣亦相當高，排在第三位有192票，看來她成團有望。

胡杏兒組勝出。（影片截圖）