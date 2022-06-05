乘風破浪3｜薛凱琪指拍片超嗲聲向父母報喜　網友：受不了

現年40歲的薛凱琪（Fiona）最近參加內地綜藝節目《乘風破浪3》（前稱《乘風破浪的姐姐》）而引起許多關注。日前30位姐姐的第一場公演已經表演結束，而Fiona的小分隊在比賽中勝出讓她非常開心，更第一時間用撒嬌的方式向父母報喜，撒嬌的聲音相當嗲聲嗲氣，讓不少網友直言受不了。

Fiona第一場公演勝出了。（《乘風破浪3》微博圖片）

在第一場公演中，Fiona同郭采潔﹑張天愛﹑趙夢一組表演《自己》，她們對上唐詩逸﹑朱潔靜﹑齊溪﹑劉戀組的《霧裏》，結果Fiona隊以521分勝出，而對方只獲得474分，結果一出令Fiona相當開心。

Fiona又跳又唱，相當不簡單。（《乘風破浪3》微博圖片）

而在表演結束後，她就第一時間將勝出的消息告知父母，一開始先拍片向媽媽報喜，當下的她已經用一把嗲聲嗲氣方式表示：「我今日比賽，我哋贏咗喇！」還開心舉V表現出相當興奮的心情。及後再向父親報喜，不過父親似乎不解Fiona到底贏了甚麼比賽，更在聊天中表示：「What？」令到Fiona要解釋，聲音更嗲撒嬌表示：「咩啊！咪參加乘風破浪，我今日第一次表演，我哋贏咗喇！今日第一次比賽，之後嗰啲未知住呀！第一次比賽贏咗喇，嗲哋。」不少網友都被她的嬌嗲聲音融化，直言這一種聲音誰受得了，揚言Fiona她可愛。單是這一段不足一分鐘的片，截止目前為止已經吸引超過100萬人收看，可想她在內地的人氣相當高。

Fiona第一時間向父母報喜。（影片截圖）