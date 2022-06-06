港台電視31《馭鮫記》進入高潮　迪麗熱巴中毒失明任嘉倫斷尾救人

港台電視31在國劇830時段，播出古裝奇幻劇《馭鮫記》，由迪麗熱巴飾演御靈師紀雲禾，任嘉倫飾演鮫人長意，二人相愛相殺，劇情浪漫虐心，是近年難得一見的古裝甜寵劇。近日劇情講到紀雲禾跟長意被吸入十方陣，險死還生，反令二人感情一日千里，生死相隨，隨著雲禾寒毒發作，長意甘願犧牲自己，斷尾獻珠拯救愛人，劇情亦開始進入高潮，掀起了一片追劇潮。

《國劇830：馭鮫記》

播映詳情：2022年6月1日至29 日 晚上8時半 港台電視31（逢星期一至五，每晚2集）

紀雲禾被長意誤會背叛，心情痛苦難受。（劇照）

《馭鮫記》近日劇情講到紀雲禾跟長意一起掉入十方陣，傳送至青羽鸞鳥和寧若初昔年居住之地，二人養傷期間，過著如小情侶平靜又窩心的生活，令雲禾內心更加愧疚，害怕辜負了長意的心意。二人之後遇上青羽鸞鳥的附靈，更解開了她的心結，明白寧若初當年並沒有背叛她，終於令封印解開，長意和雲禾逃離十方陣，想不到出口卻是萬花谷的池塘，雲禾二人再次被分開囚禁。

馭鮫記當中出現不少虐心場面。（劇照）

雲禾每天受到寒毒折磨至不成人形，如果3天之內未能獲得解藥，就會冰封永眠，但她愛上長意，不肯要長意斷尾救她，只默默忍受。另一方面，萬花谷少主林昊青原來一直暗戀雲禾，打算在最後一刻送上解藥，但看到雲禾為長意犧牲忍受寒毒之苦，令他心生妒忌，滿不是味兒，更下定決心要拆散雲禾及長意。

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林昊青面見長意，將雲禾已經毒發失明的情況，告知長意逼他斷尾救人，本來長意不信林昊青，直至親眼見證雲禾身體結冰，雙目失明。心如刀割的長意，忍著劇痛砍斷自己的尾巴，還將尾巴化成丹珠交給林昊青。雲禾服過解藥，見到長意失去尾巴，更痛得暈倒，氣得摑了林昊青一記耳光，昊青提醒雲禾她御靈師的身分，雲禾無言以對，為她離開長意埋下伏線，這段虐心情節，令觀眾心急想知道結局，留待觀眾慢慢追看。