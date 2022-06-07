微博貼愛情文再被傳同李榮浩離婚　楊丞琳火爆反擊：有事嗎你

台灣藝人楊丞琳近期參加內地戀愛綜藝《燦爛的前行》分享不少自身的愛情觀，屢屢都引起討論。近日她就更新微博開闢一個愛情話題，沒想到因為這一篇貼文引來有網友質疑，詢問她是不是已經離婚，令到她相當生氣直接反擊。

楊丞琳回應傳離婚一事。（李榮浩微博圖片）

楊丞琳在微博上貼一則「我的另一半需要得到親朋好友的認同嗎？」的話題，她認為一個人千萬不要為了愛情而放棄親朋好友：「我遇過一些人，他們為了愛情，選擇封鎖自己的人生，因為親朋好友不認同他們的另一半，他們幹脆進入另一個人的人生，與他/她共享他/她的親朋好友，這樣就不存在另一半不被認同的問題了。沒錯，這是一種方法，但是當有一天，萬一萬一這個另一半與你/妳分開，那你/妳要怎麼沒有矛盾的回到以前的生活？況且，有自己的朋友不是很好嗎？為什麼在有了愛情之後，要放棄自己的家人和朋友？我相信，只要你/妳的對象真的夠好，其他人也不至於莫名奇妙不認同他/她，或是他/她可能確實沒有到非常好，那麼我相信隨着時間相處，還是有機會改變親朋好友們的看法。總而言之，千萬不要為了愛情，放棄你/妳原有的家人和朋友，否則有天你/妳會發現，這樣做是不值得的。」

楊丞琳最近頻頻分享自己的愛情觀。（影片截圖）

正正因為該貼文卻引起某部份網友猜測，她的婚姻狀況是不是出現問題，更有網友直接留言表示：「離了？」而楊丞琳火速回應反擊：「有事嗎你。」相當霸氣。事實上，楊丞琳已經不是第一次被猜測婚姻出現問題，就在4月份的時候，網傳她老公李榮浩與女歌手吉克雋逸偷情，最終被她發現後雙方決定離婚，當時該傳聞令李榮浩相當生氣，揚言要作出提告。而當下楊丞琳亦在微博發文：「不氣不氣，太假了，根本沒人信。」而她還到吉克雋逸的微博回應「抱抱」，打破了離婚的傳聞。

楊丞琳反擊網友。（楊丞琳微博圖片﹑微博圖片）