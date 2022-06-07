乘風破浪3 |姐姐素顏那英冇霸氣　Jessica五官精緻網友信冇整容

內地綜藝節目《乘風破浪3》（前稱《乘風破浪的姐姐》）自開播後話題不斷，30位姐姐將分成多組進行多次PK戰，爭取組團出道。在比賽期間她們分別獲安排住在宿舍裡，在這種情況下多位姐姐的素顏模樣盡現，當中阿嬌（鍾欣潼）一幕素顏5秒吹頭畫面非常吸睛，引起不少網友讚不絕口。

阿嬌素顏樣成為話題。（《乘風破浪3》微博圖片﹑微博圖片）

既然是一場真人騷節目，姐姐們當然少不免會盡現自己最真實的一面，就在姐姐們表演或訓練完畢後回到宿舍梳洗，她們的素顏樣就曝光人前，特別是阿嬌吹頭髮的畫面，令大家印象深刻。當時已梳洗完畢的阿嬌，身穿深色系睡衣坐在化妝台上吹頭髮，鏡頭從側面拍攝到的她，右手拿着風筒足頭髮左手則撥頭髮，撩動頭髮的動作相當漂亮，而素顏的她皮膚狀態非常好，膚質白皙透亮，五官仍然精緻，雖然這一幕畫面只有短短5秒，不過已經埋藏在不少網友心目中，大家一致性激讚更在微博開設了「阿嬌素顏吹頭髮好美」的話題，讓大家非常心動。

阿嬌皮膚狀態非常好。（影片截圖）

撩頭髮相當吸睛。（微博圖片）

除了阿嬌的素顏模樣吸睛之外，韓國少女時團前成員Jessica（鄭秀妍）的素顏亦不俗。眼見在宿舍裡梳洗完畢的Jessica穿上白色系睡衣示人，將一頭長髮綁起的她皮膚白皙，只不過眼睛部位明顯比妝前細小不少而已，不過仍然有神，整體素顏狀態不俗，不少網友都讚她的素顏太實在，相信她絕對是沒有整容的。

Jessica素顏。（影片截圖﹑微博圖片）

除了阿嬌的素顏模樣吸睛之外，韓國少女時團前成員Jessica（鄭秀妍）的素顏亦不俗。眼見在宿舍裡梳洗完畢的Jessica穿上白色系睡衣示人，將一頭長髮綁起的她皮膚白皙，只不過眼睛部位明顯比妝前細小不少而已，不過仍然有神，整體素顏狀態不俗，不少網友都讚她的素顏太實在，相信她絕對是沒有整容的。

胡杏兒的素顏亦不俗的。（影片截圖）

還有「視后」胡杏兒在睡覺前拿着物件遮蓋攝錄機時，其素顏模樣盡現。戴上粗框眼鏡現身的她，皮膚狀態雖然沒有妝前透亮，但膚質看似均衡平滑，對42歲的她來說已經非常不俗。另外，內地「天后」那英在睡覺前亦曝光了素顏樣，53歲的她披頭散髮近鏡對着鏡頭，皮膚光滑五官仍然突出，素顏的她反而少了霸氣感，讓大家感到親民。

素顏的那英沒有了霸氣感。（影片截圖）