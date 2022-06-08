紅丹心︱45歲張赫又稱痴情愛妻號　曾陷逃兵役醜聞花6年翻身

之次介紹過《紅丹心》李準和姜漢娜，這次輪到當中飾演「朴桂原」一角的45歲張赫。張赫顧名思義是韓劇界的代表男神之一，演技無可挑剔外，私下的他原來更是一名痴情愛妻號，為了把現任老婆追到手簡直是花盡心思。



紅丹心︱李準遇恩師Rain獲出道機會 入伍恐慌症惡化傳試圖自殺

張赫在《紅丹心》的演技再次震撼觀眾。（劇照）

張赫於1976年出生，並於1997年通過韓劇《天橋風雲》出道，除了有「小鄭雨盛」之稱外，僅2年就憑《學校》為人熟悉。可是張赫曾於2004年陷入逃兵役風波，當時他被揭於2000年以3千萬韓元（約18.7萬港元）購入尿蛋白過高的假病歷，從而獲得豁免兵役的權力。可是由於當時已過三年起訴期，張赫因而沒有被起訴，同年11月緊急重新入伍，下車當時正在拍攝的電影《王的男人》，形象插水。

張赫曾被爆逃兵役，當時形象一度下滑。（mydaily）

張赫於2006年11月退伍後，翌年以劇集《Thank You》復出，直至2010年才成功憑《推奴》「李大吉」一角成功翻身，到達事業高峰，有指當時他為了此劇放棄了4億韓元（約250萬港元）的中國出演費。張赫憑此劇獲得了《KBS演技大賞》大賞外，更獲邀請拍攝中國版《愛上女主播》，進一步開拓海外人氣。其後張赫參演的作品全部都是人氣及話題作，包括《樹大根深》、《Voice》和《命中注定我愛你》等，又有收視保證之稱。

張赫花了6年時間，成功憑《推奴》翻身，重登韓劇男神的位。（劇照）

韓劇中張赫飾演不少「瘋癲」角色，但私下的他原來是溫柔愛妻號一名。他與交往6年的妻子於2008年結婚，並分別於同年、2009及2015年誕下兩子一女。張赫老婆是舞蹈老師金如貞，當年為了認識對方，他不惜報讀老婆的爵士舞和瑜伽課程，苦追三個月少獲得對方的電話號碼。有指兩人在張赫入伍期間一度經歷分手危機，幸好最終成功推過空白期，至今已穩定交往20年。

張赫又名痴情愛妻號，曾講過不見老婆一星期會想哭。（sidus HQ）

眾所周知張赫演技出色，可是他的唱跳能力同樣高超。他曾於2000年以藝名「T.J」推出個人專輯，化身Rapper的他染上一頭金髮登上音樂節目，前衛的Hip-hop打扮與演員形象的他造成極大反差。張赫曾在節目上講過，當時只想改善外界對他既有的叛逆形象。多年後的他形容根本是一段難以忘記的黑歷史，笑言不理解為何當年自己會有這樣的想法。

張赫曾以「T.J」一名登上各大音樂節目打歌，形象相當前衛。（網上圖片）

點撃回顧一下張赫這段22年前的黑歷史：

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