尋人記2｜93歲胡月華一口流利英文　追求自由戀愛與夫愛足70年

昨日（9日）的《尋人記2》今集要尋的人在30年前已經是一群六十歲的婆婆，今時今日已經九十多歲。1990年的《星期一檔案》訪問到數位都是1940年代陶秀女子中學的學生，當年因為戰亂而分開，多年後偶然之下因為羅三記而重逢。

《尋人記2》（節目截圖）

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今集《尋人記2》最後尋到的是年紀最小的胡月華（胡婆婆），當年一班婆婆能夠相聚，全靠羅三記，今次方東昇帶著新聞小花再次到訪羅三記，希望能尋到一眾的婆婆。當眾人來到羅三記的地址尋找時，卻發現店舖已經易手，而網上資料也沒有更新，所以改為尋找今集主角胡婆婆。

當年一班婆婆能夠相聚，全靠羅三記（節目截圖）

經網上搜尋後，發現胡婆婆曾經在一個比賽中獲獎，於是透過主辦機構找到如今已經93歲的胡婆婆。胡婆婆很慷慨地邀請節目組到家中進行拍攝，胡婆婆因為年時已高，雙眼的視力只剩下一成視力，雖然眼看不見，但仍然可以靠聽力輔助。

胡婆婆曾經在一個比賽中獲獎（節目截圖）

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胡婆婆對以往的記憶仍然很清晰，憑笑聲已經可以認得出是誰，胡婆婆表示當日數位婆婆有幾位已到過身，對於朋友已逝，胡婆婆認為人生就是這樣，沒有太傷心。

胡婆婆對以往的記憶仍然很清晰（節目截圖）

胡婆婆表示自己很喜歡西餐，更即場大秀英文，一個93歲歲的胡婆婆還可以說出一口流利的英文。原來胡婆婆的英文並不是在學校所學到，是她在父親的工作地所學，最後還能學以致用，在當時的半島酒店擔任保母一職，當時會英文的保母很吃香，胡婆婆憑自己細心的工作態度，為她帶來了她工作。胡婆婆照顧小朋友有一手，連照顧老闆都有一手，怎至已故荷里活影星「史提夫麥昆」都寫信表揚胡婆婆，成為炙手可熱的保母。由小接受西方教育的胡婆婆，連當時流行的盲婚啞嫁習慣都被她打破，胡婆婆在1948年已經自由戀愛，最後嫁給從小認識的身邊人周志勇（老周），從此恩愛70年，直至2018年老周離世。

胡婆婆在1948年已經自由戀愛，最後嫁給從小認識的身邊人周志勇（老周）（節目截圖）