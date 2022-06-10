成龍揭演藝界秘聞「拿槍指著演員拍戲」拍《警察故事》另有原因

說起香港著名動作演員成龍，一定會讓你想起他主演的《警察故事》電影系列！成龍拍了六部《警察故事》系列，驅使他能夠一直堅持拍《警察故事》系列電影的初衷。



回憶當年成龍主演的《警察故事》電影上映隨後幾年，香港報考警察的人數幾乎是成倍成倍地上升「很多年輕人都想當陳家駒」可見成龍大哥對當代年輕人的影響究竟有多深！

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後來成龍也調侃說，自己之所以拍了六部《警察故事》系列的電影，除了是因為想拍有意義的電影以外，也是希望能夠平衡香港電影的風氣：「要不是別人拍這麼多黑幫片，我可以少拍幾部的」因為市場有很多黑幫電影，所以自己只能多拍幾部以警察為主的作品，平衡香港電影界的「正邪」！

成龍表示大家這些年來，肯定也聽說過早年香港的演藝圈是很亂的，對此他的回應是：「不是謠言，是真實的」在他那個年代香港演藝圈是很黑暗的，有很多的不法分子都非常囂張「拿著槍指著演員去拍戲」、「真的就這麼誇張！」

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眼見這種情況和風氣越來越糟糕的成龍，後來就成立了香港演藝人協會，如果再有演員遇到這種不公平對待時「我就會幫他出頭，有什麼事情沖我來，有事找成龍」因為成龍會找警察——大哥沒做「大哥」很多年啦～有什麼事情還是得找警察求助啊！

時光飛逝，連成龍都不得不服老了，他感歎說以前走在街上人家看到他都會說：「這不是拍《警察故事》的那個成龍嗎？又跳樓又跳燈的，老帥了！」但如今的年輕人看到他，可能連他的名字都說不出了——果然是歲月催人老啊！但即便歲月在他的身上留下了痕跡，也磨滅不了他對於香港電影曾做出的巨大貢獻！

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