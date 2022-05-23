吳綺莉疑怒斥成龍　背小三污名23年誓死護愛女：別再傷害無辜孩子

【吳綺莉｜成龍】吳綺莉跟成龍於1999年爆出婚外情後，並誕下「小龍女」卓林，女兒跟她姓吳，而吳綺莉因跟成龍曾有過一段情而一直背上「小三之名」23年，卓林一直以來都是由吳綺莉獨自撫養成人，母女二人相依為命。 多年間有關3人的傳聞撲朔迷離，昨日（22日）吳綺莉突然於個人社交平台自爆直斥某巨星貶低母女做宣傳，使吳綺莉感到自責沉默令卓林受到傷害。



吳綺莉跟成龍於1999年爆出婚外情後，並誕下「小龍女」卓林，跟她姓吳，讓吳綺莉一直背上「小三之名」23年。（weibo@吳綺莉）

吳綺莉突發文怒斥 某巨星貶低母女做宣傳

吳綺莉昨晚（22日）突然於個人社交平台上發出「話中有話」喊有人一直別有用心利用她們母女二人作宣傳，使愛女卓林受害：「沒有人說過做舞女不好，但我從沒想過要卓越一個伴舞的女孩 ，舞女也是一份很好的工作，但那一個父母不希望自己的孩子得到尊重？三天兩月就説收啦多少錢、四天半年就説一分錢都不給你，其實說一兩次大家都能明白，不用說足兩十多年，對孩子的傷害太大了，可以停嗎！」接著吳綺莉續指向大家說對不起，孩子已經很受傷，更承認二十多年來是她的錯，但這已到了她的底線，直指不要再傷害無辜的孩子。

帖文上傳不久後，不少網民留言支持並跟她打氣，吳綺莉更親自回覆網民留言稱：「希望某巨星再有任何宣傳，不要再用貶低我和孩子來做宣傳，對孩子的傷害太大了。」其回覆即時引起熱論，更讓不少人猜測她口中的巨星正是成龍。

吳綺莉昨晚（5月22日）突然於個人社交平台上發出「話中有話」喊有人一直別有用心利用她們母女二人作宣傳使愛女卓林受害。（weibo@吳綺莉 截圖）

不少網民留言支持並跟她打氣，吳綺莉更親自回覆網民留言。（weibo@吳綺莉 截圖）

吳綺莉背負「小三」污名

當年早已有家室的的成龍，搭上年輕貌美兼亞姐出生的吳綺莉，二人發生了不倫之戀。之後女方被爆出懷上「龍種」，最初二人均否認緋聞，後來吳綺莉接受TVB獨家訪問時，承認腹中骨肉正是成龍，間接逼使成龍回應。不過成龍以自己犯下「天下男人都會犯的錯」草草了事，並未有承認孩子一事。最後吳綺莉帶同愛女卓林移居上海，從此吳綺莉成為了不一樣的單親媽媽。

當年早已有家室的的成龍，搭上年輕貌美兼亞姐出生的吳綺莉，二人發生了不倫之戀。（weibo@成龍）

吳綺莉被爆出懷上成龍女兒卓林。（weibo@吳綺莉）

身兼父職獨養愛女卓林

眾所共知，單親媽媽身兼父職獨自養育孩子絕不容易。吳綺莉本身跟愛女卓林關係不錯，未知是否生活壓力加上為了生計問題，漸漸出現不少吳綺莉跟女兒因爭執而登上頭版並鬧上警局的消息，其後母女二人關係日漸惡化。

期間吳綺莉曾爆哭直指成龍從未照顧母女二人及未付過生活費，其實這不是吳綺莉第一次發文提及拿錢一事，早於2020年，吳綺莉曾發出一篇帖文，以「名娛記曝成龍曾大罵吳綺莉是娛樂圈敗類，花4000萬人民幣安頓小龍女」為題，她表示：「這世界什麼人都有，什麼二千萬、三千萬、四千萬，只要你們說得開心，最後更自嘲：「能令別人開心也是一種福氣」，相信吳綺莉一直以來都承受不少別人看不到的壓力。

吳綺莉身兼父職獨自養育孩子。（weibo@吳綺莉）

吳綺莉本身跟愛女卓林關係不錯，未知是否生活壓力加上為了生計問題，漸漸出現不少吳綺莉跟女兒因爭執而登上頭版。（weibo@吳綺莉）

吳綺莉壓力爆煲 致母女關係惡化

吳綺莉向來都不受傳媒關注，自母女二人由上海移居香港後，加上女兒卓林踏入反叛期，讓母女二人不時出現衝突，之後吳綺莉更被指襲擊女兒而被警方以涉嫌虐兒拘捕。自此母女關係疏離，卓林離家出走。接著幾年間新聞層出不窮，女兒出櫃並跟女友結婚到加拿大暫往，因財困問題拍片大呼自己是成龍女兒、吳綺莉獨自生活又因被電台解雇而財困，更傳出母女二人輕生入醫的消息。

愛女卓李出櫃並跟女友結婚到加拿大暫往（IG@ettazen）

愛女長大成人 吳綺莉重拾自己人生

雖然母女二人關係難以回到從前，但作為母親的吳綺莉一直沒有放棄跟女兒修補關係的機會，更不時在社交平台暗示大喊女兒回家。如今女兒卓林長大成人過著獨立的人生，而她亦不時復出重拾演員夢及出書，創出一個屬於自己的人生。

吳綺莉一直沒有放棄跟女兒修補關係的機會，更不時在社交平台暗示大喊女兒回家。（weibo@吳綺莉）

本身為人母親已相當不容易，更何況是單親媽媽。由未婚產女一直背負「小三」污名23年，當年有很多無人不知的真相，除了經濟問題，跟女兒卓林的關係，多少辛酸及指責又有誰能夠真正體會到，多年間從不同的媒體上看到她一路以來的育女血淚史，希望之後母女之間的關係緩和一下並解開心結，重修母女之情。

卓林長大成人╴吳綺莉亦重拾演員夢。（weibo@吳綺莉）