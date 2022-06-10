Fat Amy莉寶韋遜突出櫃！與另一半甜蜜合照曝光　女友背景超強大

以《辣妹合唱團》（Pitch Perfect）「Fat Amy」一角而為大眾所知的莉寶韋遜（Rebel Wilson）在IG上出櫃了！現年42歲的她公開發文，寫道：「我以為我在尋找的是一位迪士尼王子……但也許我一直以來真正需要的是一位公主」，而她的新女友也一同曝光。



綜合外媒報導，莉寶韋遜週四在IG出櫃，宣布和女友Romana Agruma的戀情。事實上Romana Agruma過去時常出現在莉寶韋遜的IG，她們一起慶祝了情人節、生日等活動。而今年3月奧斯卡頒獎典禮後的派對莉寶韋遜就已和Romana Agruma同框，4月在個人社群平台大曬兩人合體滑雪照，5月透露「有新的親密關係」，本月才正式認愛。

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據悉Romana Agruma是服裝品牌Lemon Ve Limon的創辦人之一，同時也是珠寶、手錶品牌Bee Goddess的代言大使，可以說是一名貴婦級人物。

莉寶韋遜曾在5月時向《人物》雜誌透露這段戀情，指自己是感情中的「大器晚成者」，兩人是透過一位共同朋友介紹：「在正式見面之前，我們通了好幾個星期的電話，這是個了解彼此的好方法。從意義上來說這有點老派，但非常浪漫」。

莉寶韋遜認為透過更多尋找自我價值的過程，會提升對伴侶的期望，有一位感覺平等的伴侶和一段健康的關係是很好的。「有些時候，我不是說我所有的前任，他們都很好。但有些時候在一段關係裡我可能會忍受我不該忍受的。所以，擁有一段真正健康的感情是不一樣的」。

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