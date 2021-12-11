「Fat Amy」莉寶韋遜自爆被公司阻止減肥　BBC專訪揭荷李活黑暗面

41歲「Fat Amy」莉寶韋遜（Rebel Wilson）瘦身有成，她先前透過飲食習慣改變和運動甩掉身上的35kg贅肉，但她近期受訪也坦言決定減重時，受到很大的阻力，主要是來自於她的荷李活團隊。



莉寶韋遜揭荷李活黑暗面 為健康減肥卻遭經紀團隊勸阻

莉寶韋遜接受「BBC」專訪時，透露她為了身體健康，下定決心瘦身時，讓她的經紀團隊相當不解：「可能是我因為扮演『搞笑的肥妹』，賺了數百萬美元，好像就要被限制進那個人設。」

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莉寶韋遜的團隊認為她是有特色的演員，瘦身也許會影響她未來的演藝事業，「我減肥不是為了外表，而是為了健康，儘管我對於自己的胖身材很有自信，內心仍然知道有些暴飲暴食的習慣，是不健康的。」

近幾年，莉寶韋遜的身材變化，被傳媒高度關注，讓她也感到疑惑，「為什麼有這麼多人對於女人的外表變化，這麼感興趣呢？」她也說從前容易生病，腳也容易痠痛，現在的健康狀況已經好很多，讓她直呼現在過得舒服快樂多了，「改變自己、讓自己變成更好的人，從來不嫌晚」。

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