41歲Rebel Wilson為生育激減35公斤　無悔減重起步遲：這不是比賽

無論是增重或減重，健康、開心是最重要的！



澳洲演員莉寶韋遜（Rebel Wilson）2012年以電影《辣妹合唱團》（Pitch Perfect）中可愛又無厘頭的「胖艾美 Fat Amy」一角走紅。然而，現在可不能再這樣代稱她了，因為2020年她就減重29公斤多，任接受訪問她更透露至今已經減重35公斤！

不過現在多數社會價值觀（至少枱面上）已經在告訴大家接受自己的身體、身形，加上莉寶韋遜（41歲）過去也表現出自信的模樣，為何會決定如此大幅度減重呢？近日正在為自己如火如荼宣傳自己新出的童書《Bella The Brave》的她也回應，原來是想為了生小孩！

為產出健康卵子而減掉35公斤的Rebel Wilson近照。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Rebel Wilson 為了未來的孩子努力讓現在的自己更健康

「一開始是因為我在研究生育相關的事，然後醫生就說：『嗯⋯如果你健康一點可能會比較有機會。』」莉寶韋遜承認一開始聽到醫生這樣說其實覺得有點被冒犯，因為她覺得以她的體重來說她「很健康」的，「一開始大概是因為這樣，如果我減掉一些多餘的重量，就高機率可以冷凍卵子，也讓卵子品質更好。」她解釋道：「這其實根本不是為了自己，而是想著我未來的小孩。」

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Rebel Wilson：每個人旅程不同，這不是比賽

透過運動、選擇對的食物讓莉寶韋遜生活變得更健康，但她表示有時候那些「後悔」和「早知道」的想法就會折磨她：「現在我已經知道自己做得到，所以有時候就會有點難過覺得為何沒有更早開始這麼做。我早該在30歲就嘗試這樣生活而不是40歲。」但轉念一想又會告訴自己：「每個人的旅程都不一樣，這不是比賽。我一直以來都是起步比較晚的人，快19歲才開始演戲，算滿晚的。當我來美國演演戲時，我已經快30歲了，又一次，也是滿晚的。所以我盡量不要拿自己跟別人比較。」

而這個讓自己更健康的過程對她來說不只是體重身形的改變，更是追根究底到她心理層面的問題，「會減重成功是因為整個生活方式改變，以及面對處理情緒性進食的問題。我還沒完全治療好這塊，我覺得應該沒人可以做到啦，但我已經學會控制──知道不能再用一大碗冰淇淋解決。」莉寶韋遜也說：「這是我人生中第一次減重而且維持住。所以我覺得更加驕傲！」

最後匿名的消息人士也向媒體表示：「莉寶韋遜的周圍總是散發著光芒，但這種光芒，在她一直鍛煉和正確擇食後比以往任何時候都更加閃耀。」

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「胖艾美」瑞貝爾為冷凍卵子狂瘦35公斤！心態更健康：「這不是比賽，我盡量不拿自己跟別人比較」】