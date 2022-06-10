乘風破浪3｜薛凱琪拒絕那英唔願入組　阿Sa說服都冇用：一起唱歌

內地綜藝節目《乘風破浪3》（前稱《乘風破浪的姐姐》）自開播後話題不斷，繼第一次公演淘汰兩位姐姐後，剩下的28位姐姐將重新組團再進行PK戰。今（10日）節目就進行重組，阿嬌（鍾欣潼）同蔡卓妍（阿Sa）最終被分開，令到阿Sa非常難過，分開還不止她們還是決戰對手，將在第二次公演對決，讓不少網友非常期待。

那英與寧靜抽牌選擇隊員。（影片截圖）

第二次公演仍然是那英同盟與寧靜同盟的對決，在選擇小分隊隊員的時候，那英就抽中阿Sa，而她亦站起來以示願意加入那英組，但阿嬌則被寧靜抽中，但她則不願站起來，因為她想同阿Sa一組。而在第二輪那英抽牌的時候，阿Sa顯得更為緊張，更一度雙手合十望那英抽阿嬌，可惜最終仍未抽中，而在第三輪在不能拒絕的情況下，阿嬌最後還是被寧靜抽中，她最終要同阿Sa分開，即時令阿Sa相當崩潰，躺在沙發上表示：「不，我要一起。」最終二人擁抱以表不捨，阿Sa更作狀裝哭，令在旁的主持人謝娜笑言：「阿Sa，你必需把眼淚哭出來，你這樣讓我覺得是真的。」非常搞笑。

被寧靜抽中阿嬌沒有站起來。（影片截圖）

阿Sa雙手合十望那英抽中阿嬌。（影片截圖）

她們二人被分開不同組之外，在第二次公演上她們還是PK對手，阿嬌﹑于文文﹑寧靜跳唱《怪美的》，而阿雅﹑許茹云﹑阿Sa唱跳《樂園》，她們二人極罕有分開唱跳，所以是次唱跳的對決令不少網友大喊期待。

第二次公演她們將進行對決。（影片截圖）

另外，在分組時薛凱琪（Fiona）多次被那英抽中，但她一直不肯站起來，就連那英作出說服她亦無動於衷，那英表示：「你想不想要做下一個創造，就這麼簡易，因為我們需要你。」坐在她旁邊的阿Sa亦作出說服：「起來吧！一起唱唱歌吧！」但Fiona不為所動，因為她心儀寧靜隊，想與在第一次公演的成員趙夢﹑郭采潔一組，最終她如願以償。

薛凱琪一直拒絕加入那英組。（影片截圖）