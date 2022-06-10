乘風破浪3｜阿Sa為初戀男友整朱古力認好浪漫：他把東西還留着

阿Sa為另一伴做過最浪漫的事是為初戀男友整朱古力。（影片截圖）

內地綜藝節目《乘風破浪3》（前稱《乘風破浪的姐姐》）播出後話題不斷，30位姐姐的一舉一動都備受關注。其中在剛播出的節目花絮片中，阿Sa（蔡卓妍）大方分享愛情觀，當中講到如果親朋好友不認同另一伴時，自己會怎遵從內心還是聽從建議？，她則認同會遵從自己的內心去說親朋好友，不禁令人聯想她的前男友陳偉霆，事關在不被看好的情況之下他們曾有過一段5年情，引起大家許多猜測。

姐姐們一起閒聊。（影片截圖）

在宿舍中阿Sa同三位姐姐閒聊談心，各自在卡片上寫上問題再猜拳先後次序抽出問題。當毛俊傑抽出「即將交往的對象不被身邊人喜歡，是遵從內心還是聽從建議？」時，她的回答則是遵從內心：「因為就算是我爸媽不支持，我也會遵從內心，（你會說服他們？）我會說服他們，就是我覺得就人跟人之間這種交往，其實更多的是你要跟隨你自己內心的感受（你有試過嗎？）我有試過，（那最後呢？）分手了。」而聽完她的回答，阿Sa則笑言：「我也想說我也有試過。」不禁令人聯想她同陳偉霆不被看好的一段情。

阿Sa認同毛俊傑的說法。（影片截圖）

事實上在2010年的時候，阿Sa剛經歷與鄭中基的離婚傷痛，不久後就公開承認同師弟陳偉霆拍拖，當時公開後讓不少人感到驚訝，而他們的戀情亦一直不被看好，事關當時女方的事業如日方中，而男方的知名度不高，明顯是女尊男卑，但他們似乎不管外界的看法，一直相戀有5年之久，直到2015年宣佈分手。

阿Sa同陳偉霆的一段情曾不被看好。（視覺中國）

另外，在阿Sa抽到「在愛情裡你為他做過最浪漫的事是甚麼？」時，她則最難忘初戀男友：「我就是小時候我的初戀男朋友他是在英國讀書的，然後我在香港，就是我買了類似這樣的玻璃瓶就大一點的，然後我就拿全部的巧克力，然後只挑了黑色跟紅色的，然後就在裡面就弄了一個「I LOVE YOU」，雖然就寄過去。就我覺得是我做過最浪漫的了，但是後來過了很多年之後，就我們還是朋友，然後他把那些東西還留着，我就覺得「哇」（那到底是係浪漫還是他浪漫呢？）都浪漫。然後那個巧克力已經起毛了。」初戀男友的舉動，讓阿雅直言他絕對是一位重感情之人。

阿Sa做過最浪漫的事是為初戀男友整朱古力。（影片截圖）