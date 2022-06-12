夢華錄｜隔16年推出劇集劉亦菲輕鬆入屋　吸逾11億播放量

事隔16年重返電視圈推出古裝劇《夢華錄》的劉亦菲，果然聲勢凌厲，不少觀眾都因為她而追看劇集，上線不足10天已經迎來破10億的播放量，更在「豆瓣」獲得8.7的高分，相當厲害。另外，她在拍攝該劇集殺青時，非常大方地送劇組同事LV禮物，讓大家感到非常開心，她的舉動讓網友們直喊太「太好了」，對她的為人更加喜愛。

《夢華錄》上線不足10天已經迎來破10億的播放量。（《夢華錄》微博圖片）

劉亦菲同陳曉主演的劇集《夢華錄》開播後大受歡迎，在微博掀起許多話題，更連日來登上多個電視劇熱榜的榜首位置，上線不足10天已經迎來破10億的播放量，截止目前為止已經窗突破11億的播放量了，相當厲害。而劇集只是上線短短幾日已經在「豆瓣」獲得8.7的高分數，這個情況在近年的古偶劇中是非常罕見的。劇集獲得如此高的評價，除了是劉亦菲的人氣加持之外，更重要的是觀眾看見了劇集的精心製作。

豆瓣獲得8.7高分 。（網上截圖）

有觀看劇集的觀眾都知道，劇中的取景地多是實景拍攝，呈現出的江南水鄉風景如畫，讓觀眾在視覺上是一大享受。據指劇集的導演楊陽同團隊歷經寒暑走遍蘇州﹑嘉興﹑無錫﹑西塘等十個城市，尋找景色地符合劇情，只為劇集呈現出最佳效果。另外，劇集亦拋棄了濾鏡磨皮美白的效果，演員的臉上變化清昕可見且較為真實，讓觀眾感到了最真實的一面。而且劇情節奏流暢明快，沒有拖延，讓觀賞起來亦較為舒暢。

導演走遍十個城市看景。（影片截圖）

劉亦菲認真拍攝。（影片截圖）

除了以上因素，男女主角劉亦菲同陳曉的演技亦在線加持，台詞功底感染力強，而且在演出人物時沒有過多的表演痕跡，非常自然，能帶到觀眾入戲，讓不少網友讚不絕口。就好似近日曝光的一段花絮片，劉亦菲在地宮受刑被浸水缸，在正式拍攝前多次試戲，在來不及換氣的情況下又被按入水中，在正式拍攝結束後，她更因為被水嗆到而需扶着水缸，只為一個鏡頭而已，真在太敬業。總總因素加在一起，掀起不少網友討論該劇有望成為神劇，我們就拭目以待。

《夢華錄》好大機會成為神劇？（微博截圖）

劉亦菲同陳曉的演技亦在線加持。（微博圖片）

劉亦菲除了為劇集盡心演出之外，戲外的她亦相當有心，在劇集殺青時她竟然大方地送劇組同事LV禮物，她受訪時表示：「拍攝殺青的時候，真的送給了我們部門很多同事LV的禮物，他們都很開心。」而有份出演劇集的柳岩亦表示：「我們《夢華錄》殺青的時候，收到的來自劉亦菲同學的殺青禮物，她真的很用心，她給主創啊，還有我們對手的演員啊，都準備了不一樣的禮物，我和林允收到的都是項鍊，然後我們當時就驚呆了。」不少網友得知劉亦菲的舉動後都紛紛激讚她太用心了，直言人美又大方，絕對是無可挑剔。

劉亦菲送劇組同事LV禮物，右為柳岩。（《夢華錄》微博圖片）