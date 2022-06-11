終還林志穎清白！網紅「法拉利姐」大數兩宗罪　舊友仗義公開真相

網紅法拉利姐（張婷婷）憑藉著獨特的行事風格吸引不少粉絲關注，不過因為其時常爆出爭議行為，因此讓很多粉絲又愛又恨。



先前張婷婷曾向媒體透露，自曝過往的偶像是不老男神林志穎，在某次的機緣下意外獲得了林志穎的電話。張婷婷後來下定決心以粉絲心態打過去，沒想到卻被對放痛罵一頓，讓當時的她直呼愛錯人，林志穎當時也一躍新聞版面。

不過事情似乎出現反轉，近日曾是張婷婷的好友好娜姬跳出來澄清，更一舉把事件真相公諸於世。

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好娜姬10日在臉書發文表示，林志穎事件法拉利姐曾經向她提過，可是卻與新聞媒體所報導差異甚大，當時張婷婷曾向她炫耀，某次在車商巧遇林志穎，因對方知道她是法拉利姐，並主動給她名片，並和她要電話。「法拉利姐說他很懂跑車，林志穎還說以後可以打電話跟他聊車子的事，結果她跟媒體說的根本就不是這麼一回事，倒底哪一個版本才是真的？」

好娜姬接著透露細節，表示當初根本是經紀人不讓他跟林志穎講電話，完全不是張婷婷向媒體說的是林志穎直掛電話，「結果教練哥匆匆忙忙掛電話，不讓他和林志穎講話，讓法拉利姐因此非常生氣，而跟我抱怨這件事。」最後，好娜姬氣憤表示，張婷婷當初對他說謊，本來已經不想再理這個人，「今天看到新聞覺得他真的太扯了，決定把我知道的版本告訴大家，讓大家自己判斷，她是不是一個說謊精，也不希望林志穎替她揹這個黑鍋。」

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