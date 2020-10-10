林志穎大仔Kimi由細型到大　11歲變「省話男生」成學校萬人迷！

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林志穎與媽媽林金花、老婆陳若儀3人9日出席於台灣新北鶯歌舉辦的《心瓷傳愛》慈善義賣會，林志穎分享媽媽4年前開始接觸陶瓷畫，期間共創作400多個作品，每件陶瓷畫都是愛心形狀，象徵愛滿滿，11日媽媽將過70歲大壽，林志穎選在媽媽生日前夕，一起參與陶瓷畫創作，做公益獻愛心，夫妻盡孝心完成媽媽心願。
自大兒子Kimi滿6歲後，林志穎即不再讓孩子正臉曝光，轉眼間Kimi今年11歲，身高暴風長，已及林志穎的肩膀高，依父母的高顏值，很多網友關心現在的Kimi是不是變得「超級帥」，林志穎笑稱：「正常帥！」直言兒子異性緣很好，手機裡大多是女生傳訊息給他，Kimi也變得非常酷，碰到媽媽問學校生活，他不是答「就這樣」、「OK」就是「No」，標準省話一哥。
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林志穎感嘆時間過得真快，當年帶Kimi參加「爸爸去哪兒」節目時，他才4歲，可愛模樣萌翻眾網友，逐漸長大後，偶爾看節目片段看到相信爸爸扮的神仙爺爺、聖誕老人，還會自嘲「以前怎麼那麼天真啊」，去年聖誕節，林志穎再度扮聖誕老公公，「Kimi就來拍拍我的肩，叫我不要再裝了！」
15日將過46歲生日，林志穎出道28年了，他坦言早期一直在忙碌的工作中度過，到了結婚後，身上有責任，希望將重心放在家庭上，多年沒演戲，很多人關心他何時復出拍戲，他也承認自己現在正值尷尬年紀，難有適合的角色，他也和工作團隊研究，希望能找到自己的方向，也許哪一天碰到合適的劇本會再拍也說不定。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
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