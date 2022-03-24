林心如林志穎分手27年首度同台　力邀舊愛演《華燈初上》做車伕

林志穎、林心如和侯佩岑23日出席保健品代言活動，林志穎和林心如27年前曾合作電影《校園敢死隊》假戲真做，後因遠距離分手，這回同台兩人毫不尷尬，林心如還自爆老公霍建華現在跟林志穎互動比她還多：「是那種會互道早安、傳長輩圖那種。」



林心如說當初會再和林志穎聯絡，起因就是老公霍建華，霍建華一直要她幫忙問車的事情，最後她乾脆要兩人互加微信，沒想到兩人連絡的比她還多。其實2006年兩人就曾一起上了《康熙來了》，當時林心如就超大方，認為兩人又不是有重大的吵架或爭執，分手後還是可以當朋友。

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但林志穎的老婆陳若儀當日也在現場，媒體好奇是否擔心兩人舊情復燃？林志穎急忙否認：「你們想太多了啦，我們有跟心如她們一起去看蔡依林演唱會，兩家人常一起出去吃飯，今天純粹是來陪我工作。」

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林心如製作主演的《華燈初上》好評不斷，被問到當初有沒有想找林志穎軋一角，林心如說，「我知道他很久不拍戲了，外務那麼多，拍戲現在感覺變他的副業。」林志穎則笑說要拍就是要跟車子有關的戲：「妳邀請當然不排斥，要有適合的角色，車手或是馬夫、趴車小弟之類的都可以。」

平日林志穎雖忙著看美股但也有看《華燈初上》，他笑說：「不過只看她打老公霍建華巴掌那段，還看了十次。」不忘轉頭虧林心如：「妳應該是故意的吧！感覺想很久了」。

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