55歲李若彤發文「每秒都是荳蔻年華」　被網友吐槽年齡不符

現年55歲的「姑姑」李若彤保養得宜，再加上勤做運動，身材完全不輸時下年輕女星，是圈中出了名的凍齡女神。近日，她就在微博分享了多張身穿旗袍的美照，更寫下「每一秒都是荳蔻年華」，豈料引來網友吐槽其年齡並不符合所謂的「荳蔻年華」，令她親自上線回覆。

李若彤穿旗袍大曬好身材。（李若彤微博圖片）

眼見身穿白色旗袍的李若彤相當漂亮，盡現曲線美好身材，整個人高貴十足，在一處充滿江南水鄉的地方拍照，擺出不同Pose，時而仰望遠方，時而作狀漫步，一顰一笑相當誘人。她留言表示：「是時候展示你們辛苦鍛鍊了幾個月的好身材了，選一件中意的旗袍，感受一絲江南俊俏，石板路、湖中亭、古樹旁，每一秒都是荳蔻年華。」

李若彤好高貴。（李若彤微博圖片）

豈料引來網友吐槽留言，暗指她的實際年齡同荳蔻年華不符，事實上荳蔻年華是比喻女子13、14歲的年紀，網友表示：「姑姑，荳蔻年華是多少歲。」而李若彤事後親自上線回覆該網友：「兩位同學，這裏我想解釋一下，並不是不知道荳蔻年華是指多少歲，我又怎麼可能看起來像十三四歲的小姑娘（當然我的心態可以是，也一直是）。這裏姑姑是希望大家每一秒都可以擁有最美好的時光，像擁有荳蔻年華一樣。」高EQ的回答引來不少網友激讚。

李若彤回覆網友。（微博截圖）