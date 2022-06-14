乘風破浪3︱王心凌傳整容？臉部僵硬全因患怪病　嚴重隨時命都冇

出演《乘風破浪3》的王心淩應該也沒想過《愛你》會讓許多80、90後紛紛回到青少年時期迷戀她的樣子。許多網友更驚歎於她的容貌依舊沒什麼改變，少女的甜美感仍在39歲的王心淩身上找到，甚至王心淩還笑說直到80歲依然還能當個「甜心婆婆」。



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雖然王心淩一直甜美造型示眾，但她還是曾被質疑整容過度導致臉部僵硬。 不過她的臉的確是出現變化，但是生病導致的。原來在2011年，王心淩當時正趕拍攝偶像劇《美樂加油》因過度操勞導致免疫力下降，從而染上了顏面蜂窩組織炎（Cellulitis）。

當時她以為小小的嘴唇潰瘍就不以為意，因為拍攝就快煞科了，連夜趕戲身體上火是很正常的事，直到發現右臉突然發腫，特別是從下巴延伸至山根部位（眉心中間），才驚覺嚴重性。過後被醫生診斷出是顏面蜂窩組織炎。

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先來科普什麼是蜂窩組織炎？蜂窩組織炎是一種細菌導致皮膚傷口感染的病症，由於皮下脂肪層的排列就像蜂窩一樣，所以發炎時就稱為之為蜂窩組織炎。而王心淩感染的部位在臉部，因此稱「顏面蜂窩組織炎」。患者的傷口會感到腫脹和發炎，一般常見的細菌如葡萄球菌和鏈球菌將會入侵至皮下脂肪層，所以摸起來會感疼痛溫熱卻有柔軟度。

另外，也有的人傷口可能呈現凹凸不平就像橘皮或者是水泡，有些人還可能出現發燒和發冷，這些都屬於急性的症狀。一旦發現這種症狀必須儘早求醫，因為它會迅速蔓延到全身。

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通常病發的地方是小腿、面部、手臂和其他部位，但手和腳最常見。它可以從已有開口的皮膚入侵，例如割傷、潰瘍、香港腳、皮膚炎或手術傷口。另外抵抗力差、心血管疾病、肝功能差或者肥胖者，同樣容易成為目標。

王心淩原以為能熬到傷口自癒，但她也沒想到不以為意的小傷口，竟然讓她一天得注射6支抗生素針。別以為只是一般的腫痛而小看它，萬一細菌感染到眼睛就會失明，若感染到中樞神經則會有生命危險，可能會引發敗血病導致休克甚至死亡。原本整個療程原本需要7-10天，但在3天治療期後王心淩就立刻開工了只因為因為不想影響劇組的進度。

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這卻在她臉上遺留了臉部肌肉僵硬的後遺症，感覺像打了過多的肉毒桿菌的臉。這次《乘風破浪3》裡的王心淩與2018年發行新專輯時相比，狀態好很多，但是依舊可以發現她的上唇唇珠仍有略微腫脹的現象。

記得，身上有小傷口一定要及時處理，不能放置不管。另外，睡眠不足、過於壓抑情緒、少運動這些不良習慣都能降低身體免疫力，增加蜂窩組織炎病發幾率。

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