39歲王心凌微博曬「超精緻五官」眼利網民發現這一個位置驚現傷痕

王心凌近期上大陸熱門綜藝《乘風破浪的姐姐》，在舞台上穿上制服重新詮釋經典歌曲《愛你》，受廣大網友好評，勾起許多人青春的回憶。



有「甜心教主」封號的王心凌，瞬間被全網譽為「全民老婆」。昨日推出全新一集，與女星吳莫愁、黃小蕾、吳謹言首次組隊表演，讓不少粉絲非常興奮。

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不過王心凌最近在微博PO出的自拍照中，被網友眼利發現其手肘上有疑似受傷、瘀青的痕跡，讓粉絲們心疼不已。有人猜測是練舞時太認真導致受傷，或是日前洗碗時不小心撞到，更有粉絲直接在文章下留言喊話，「强烈要求給Cyndi買上保險」。

王心凌與吳莫愁、黃小蕾、吳謹言這次組隊，強調「要整就整第一個」，誓言拿下好成績。在節目組曝光的王心凌單獨採訪片段中，她說：「我覺得鼓勵自己的意義是會讓自己更強大，不管有多努力，那份心只有自己最清楚」，可見為了在《乘風破浪》呈現更好的舞台，她與隊友全心投入。

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