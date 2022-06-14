54歲伊能靜小紅書大曬皮膚「真實狀態」　頭上白髮意外惹網民羨慕

伊能靜2015年與大陸男星秦昊結婚後多定居在大陸，兩年前參加節目《乘風破浪的姐姐》再度爆紅，而她面容保養得宜也常引發外界質疑她整容。近日她大方分享保養祕訣，大方露出全臉，不過網友卻意外歪樓討論起她的白髮！



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伊能靜最近在小紅書平台分享女性臉部保養技巧，只見她穿著睡衣、將頭髮往上整理並戴上髮帶，皮膚白皙也引起不少網友羨慕。不過，有不少網友發現該影片中她的白頭髮曝光，引來不少網友驚呼：「好多白頭髮啊」、「有白頭髮，真實的她啊」、「真羨慕你，我才40多歲白頭髮就比你多了。」

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不過也有不少網友跳出來替伊能靜說話：「她五十多了，別那麼苛刻，我覺得她狀態超級好」、「五十來歲，一根白頭髮沒有可能嗎？」、「她都50歲了有白頭髮正常吧」。

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