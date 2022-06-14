54歲伊能靜小紅書大曬皮膚「真實狀態」 頭上白髮意外惹網民羨慕
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
伊能靜2015年與大陸男星秦昊結婚後多定居在大陸，兩年前參加節目《乘風破浪的姐姐》再度爆紅，而她面容保養得宜也常引發外界質疑她整容。近日她大方分享保養祕訣，大方露出全臉，不過網友卻意外歪樓討論起她的白髮！
【圖輯】曾被指出道多年突然「逆齡回春」！點圖放大看引起網民關注的「白髮照」及更多凍齡美照👇👇👇
+25
伊能靜最近在小紅書平台分享女性臉部保養技巧，只見她穿著睡衣、將頭髮往上整理並戴上髮帶，皮膚白皙也引起不少網友羨慕。不過，有不少網友發現該影片中她的白頭髮曝光，引來不少網友驚呼：「好多白頭髮啊」、「有白頭髮，真實的她啊」、「真羨慕你，我才40多歲白頭髮就比你多了。」
【相關圖輯】伊能靜賣大量二手衫褲 內地網民嫌款式老土又殘舊：送我都不要（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+4
不過也有不少網友跳出來替伊能靜說話：「她五十多了，別那麼苛刻，我覺得她狀態超級好」、「五十來歲，一根白頭髮沒有可能嗎？」、「她都50歲了有白頭髮正常吧」。
【你可能感興趣】伊能靜兒子女裝打扮「靚過唔少真女人」？點圖放大看更多「小哈利」庾恩利變裝前後對比照👇👇👇
+12
伊能靜未受上海封城影響 大讚比起台北有更深刻家的感覺伊能靜20歲兒子庾恩利再曬火辣女裝照 化妝樣貌靚過唔少真女人？伊能靜賣大量二手衫褲 內地網民嫌款式老土又殘舊：送我都不要庾澄慶伊能靜20歲大仔庾恩利曬嫵媚女裝照 與比堅尼辣妹鬥搶鏡54歲伊能靜額頭驚現小白點「疑似整容後遺症」背後原來有洋蔥伊能靜｜自拍曬逆齡長腿 爆放縱飲食反瘦3磅 以秘訣養出易瘦體質
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】