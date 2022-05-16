伊能靜20歲兒子庾恩利再曬火辣女裝照　化妝樣貌靚過唔少真女人？

庾澄慶（哈林）與前妻伊能靜20歲的兒子「小哈利」庾恩利，過去曾屢次以女裝亮相，他曾表示一件衣服的解讀，不應該超過對人本身的解讀，稍早他曬出最新女裝扮相，嫵媚又撩人。



小哈利曾在雜誌訪談透露：「我喜歡穿什麼完全取決於我當天的狀態，我不希望有了某一種打扮就有了對人的一種設定。 相反我希望更多人看到的是我精神層面的而不是外在的」。目前小哈利人在美國就讀，上周母親節就在社群表示很想趕快跟媽媽伊能靜見面。

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而伊能靜近期找回IG密碼，第一時間就是去追蹤小哈利的帳號，她也不忘分享防疫近況：「在家第四十天？有點習慣宅（在）家了。把浮躁的心放下，聽音樂、靜心、陪女兒、閱讀、刷劇。」認為日子還是得好好地過，母子各自在社群曬美照。

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