54歲伊能靜額頭驚現小白點「疑似整容後遺症」背後原來有洋蔥

54歲的伊能靜因為保養得宜，可說是美魔女，不過外界總會質疑她整形，日前她就揭開額頭上白點的秘密，並非外界認為的整形後遺症。



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伊能靜談到額頭有一個小白點，外界都以為是整形的後遺症，其實那是她對父親的記憶，因為小時候與父親相處的時間很少，而這個疤就是她與父親的連結，因為當時從樓上摔下來，是爸爸抱著她去醫院，雖然現在已對那時沒有什麼記憶，但是聽到身邊長輩說起這件事，彷彿能看見身高180公分的父親抱起小小的她去醫院的樣子。

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