伊能靜｜自拍曬逆齡長腿 爆放縱飲食反瘦3磅 以秘訣養出易瘦體質

剛剛慶祝54歲生日的藝人伊能靜，對於保養相當有一套，從肌膚狀態到身材更是完全不輸年輕女星，她亦經常透過社交平台分享她的「防腐劑」保養之道。她近日就分享了自己養成「易瘦體質」的秘訣，更自爆最近因為工作忙而食量比平常大，但憑著培養了30年的易瘦體質，體重竟然不重反輕了3磅，教人驚嘆她的易瘦體質是如何得來！



伊能靜與兒子合照。（圖片：伊能靜微博）

在大陸綜藝《乘風破浪的姐姐》而再度受到關注的伊能靜，曾分享養成易瘦體質才可以長久地保持身材，因為只靠少吃及大量運動減肥，一旦回復平常的生活習慣就會反彈；而由從飲食到生活習慣都作出堅持才是養成易瘦體質的關鍵。

伊能靜讓觀眾看到她在年紀增長的同時，能力並未減退。（圖片：乘風破浪的姐姐微博）

進食原型食物 不吃精緻澱粉

對亞洲人來說的主食：白飯、麵包、麵條等精緻澱粉，對伊能靜來說就是容易發胖，和令肌膚加速衰老的原兇之一，所以她盡量少吃精緻澱粉，以糙米、小米、藜麥來取代。

伊能靜避免進食進身精緻澱粉，如白飯、白麵包、米線等。（Unsplash）

膳食纖維可以增加飽足感、延緩飢餓，所以要養成易瘦體質，就要盡量選擇原型食物取代精緻澱粉，或是選擇粟米、南瓜、番薯、蓮子等原型食物，它們富含膳食纖維，幫助腸胃蠕動，幫助減少進吃熱量和放慢消化吸收的速度。

伊能靜以原型食物保持身型。（圖片：伊能靜微博）

保持適當體溫 切忌忽冷忽熱

伊能靜曾表示保養和瘦身秘訣就是「喜歡浸浴」，「要瘦就需要好體質，而浸浴能幫助排汗、代謝。」而部分少運動的人很少出汗，加上夏天經常留在冷氣房間，令身體變得虛寒就更容易水腫，所以伊能靜在夏天依然有泡澡習慣，就是為了幫助身體排汗。

伊能靜曾表示保養和瘦身秘訣就是喜歡浸浴。（Yaroslav Shuraev/Pixels）

她提醒，浸浴前可以先補充水分，但浸浴後千萬要注意別因覺得熱就喝冷水，甚至冰水，因為冰冷食物和飲品除了對子宮不好，也會降低身體的基礎代謝率，基礎代謝率太低就容易肥，也容易讓小腹突出。保持適當體溫，不但能幫助維持體質，更能養成好氣色，也能養出易瘦體質。

冰冷食物和飲品除了對子宮不好，也會降低身體的基礎代謝率，基礎代謝率太低就容易肥，也容易讓小腹突出。(伊能靜小紅書)

浸浴後以私房湯水 讓肌膚更紅潤

浸浴後的保養自然不可少，由於浸浴會消耗熱量，因此浸浴後特別易感到肚餓，但晚上浸浴後進食不但容易積食致肥，早上起床後亦會水腫，所以浸浴後補充水分就好。有時伊能靜也會透過自己煮的「養氣湯」當水飲，既可解決手腳冰冷和身體虛寒問題，也可補充水份。方法很簡單，只需將紅棗7顆、枸杞1把、黃耆2片和黨參一起放在水裡煮滾，然後當水喝，喝完就再加水沖泡，喝到泡不出顏色為止，能補血補氣讓氣色紅潤！