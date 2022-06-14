TVB《白色強人II》傳於7月尾啟播　靠重頭劇力挽狂瀾救收視？

郭晉安、陳豪、馬國明、胡定欣、唐詩詠、張曦雯以及蔣志光參演的無綫（TVB）劇集《白色強人II》去年無緣加入做台慶劇。不過官方早已於去年公開多張劇照，許多劇迷看後紛紛大表期待。近日終於傳來消息，有指《白色強人II》獲安排在7月25日9點半時段於翡翠台播映，共有30集。繼5月播畢的電視劇《雙生陌生人》後，2020年港姐季軍郭柏妍將再度亮相《白色強人II》，曝光率稍勝冠軍謝嘉怡（Lisa）及亞軍陳楨怡，確實備受力捧。

有指《白色強人II》敲定於7月播出。

TVB自《金宵大廈2》、《雙生陌生人》後收視陷入低谷，後者更創下收視新低，近日靠口碑劇《十八年後的終極告白2》令收視稍有回升。雖說《白色強人II》陣容鼎盛，也符合TVB觀眾口味，但觀眾已習慣在這個時段熄電視，又多了其他平台做競爭對手，故要靠《白色強人II》力挽狂瀾有難度，只盼可以回復正常水準。至於接力《十八年後2.0》的是否一再被抽起、由陳展鵬主演的《黯夜守護者》，仍是未知數。

《白色強人II》講述明成北醫院再度成為權力鬥爭之地，郭晉安及馬國明為開放藥物名冊產生分歧。新加入的胡定欣與唐詩詠成情敵，與馬國明展開一場三角戀。

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