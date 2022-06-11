獅子山下的故事｜胡杏兒18歲演到65歲　親自去茶餐廳搜集資料

慶祝香港回歸祖國25周年的電視劇《獅子山下的故事》將於12日播出，其中身為主演的胡杏兒更由十八歲演到六十五歲，對她來講絕對是一個挑戰。而劇中的故事背景以茶餐廳為主，令她勾起兒時港式茶餐廳的情懷，回憶湧上心頭。

劇集以茶餐廳為主。（影片截圖）

提到故事以茶餐廰為背景，令胡杏兒勾起許多兒時回憶，她表示：「自己和家人是茶餐廳的捧場客，由兒時至今也在這具草根香港文化的地方經常出入，感覺充滿人情味，在拍攝前我還特地去了不同茶餐廳搜集資料，觀察茶餐廳的運作，伙計與客人的互動。」果真是一位認真的演員。

胡杏兒由十八歲演到六十五歲。（影片截圖）

在劇中胡杏兒與譚耀文、吳千語飾演一家人，雖然與譚耀文的對手戲不多，但她直言是一個好重要的角色：「雖然他的戲份不多，但卻是一個很重要的角色，譚哥也不介意戲份多少，他的專業和工作態度正好代表一份獅子山精神。」而對於飾演其女兒的吳千語，胡杏兒表示她的演出好穩定，雖然並非演藝訓練班出身，但是一位演戲天份的演員。

譚耀文飾演胡杏兒老公。（影片截圖）

吳千語飾演胡杏兒女兒。（影片截圖）

該劇胡杏兒由十八歲演到六十五歲，對她來說是演藝生涯上一大挑戰：「自己在劇中由十八歲演到六十五歲是一個戲路上的挑戰，還可跟一班好戲之人交手過足戲癮。故事由八十年代開始到2020千禧年，橫誇四十年，香港經歷很多變遷，直到今時今日，所以參演的過程中也特別有一種親切感覺。」而劇集的總導演兼編劇是李國立，還有金牌編劇陳寶華和導演吳錦源，他們當年都是TVB出身，所以能代表港劇的色彩。

有不少年輕演員參演其中。（影片截圖）

除了胡杏兒﹑譚耀文﹑吳千語之外，劇集還有李治廷、周柏豪、謝君豪、黃覺、樊奕敏、翁虹、郭峯、林韋辰、連詩雅、何佩瑜、陳家樂、許雅婷、洪卓立和黃一山等出演，而天王黎明更應邀主唱片頭曲《無懼競賽》。