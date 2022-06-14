25歲混血港足代表安永佳被封「港版C朗」　外形帥氣原來係模特兒

撰文：趙允琳
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香港足球代表隊事隔54年再次晉身亞洲盃決賽周，除了一班足球迷熱烈慶祝之外，就連不太認識足球的市民亦非常關注。現年25歲的前鋒安永佳憑於前兩場比賽中都有入球而在網上討論度爆燈，更因為超帥氣的混血外形受到普羅大眾的矚目，激讚他靚仔過當紅偶像，即被力捧成「港版C朗」。

25歲的前鋒安永佳因帥氣外型在網上討論度爆燈。（Instagram：@mattorr8）

1997年出生的安永佳是一名香港紐西蘭混血兒，英文名為Matthew Elliot Orr Wing Kai的他自小於香港長大是個土生土長的香港人，直到18歲時到美國讀書，三年前大學畢業後才回香港展開職業足球員生涯，憑在港超球隊傑志的出色表現，成為去年的香港超級聯賽射手榜第一名，兼榮升大港腳。

不少網民封安永佳做「港版C朗」。（Instagram：@mattorr8）
德國足球員萊斯。（Instagram：@marcinho11）

安永佳除了因為在球場上表現出色而受到關注，其帥氣的混血外形更難以令人移開目光！身高190cm的他曾因為酷似德國足球員萊斯（Marco Reus）而被球迷稱作「港版萊斯」，原來同時亦是一名模特兒，周不時都會獲邀出席時尚活動。在他的個人Instagram都能見到不少他盛裝打扮的照片，脫去運動服後的他又型又有魅力，不輸一班靚仔偶像，難怪能夠成功迷倒一班不懂足球的女士，封他作「港版C朗」！

安永佳都是一名模特兒。（Instagram：@mattorr8）
似唔似C朗拿度？（Getty Images）

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