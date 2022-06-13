沈震軒主演回歸劇集與網民掀罵戰：不要把自己的立場硬套別人身上

現年39歲的沈震軒自從離開TVB之後密密北上搵真銀，近年積極主攻內地市場，早前他在社交網站分享其有份主演的香港回歸25周年的廣播劇《香江兄弟》和劇集《獅子山下的故事》的宣傳海報，又興奮表示自己有份演唱主題曲《夢想成真》是「工作上嘅技能解鎖」，然而卻引起大批政見不同的網民不滿，紛紛表示對他的選擇感到非常失望而unfollow他，沈震軒隨即爆seed瘋狂回覆留言，並且以千字文向批評他的網民表明自己的立場：「只談娛樂不談政治。」



沈震軒近年北上發展。（IG：@sammysumchunhin）

有不少網民表示尊重藝人的選擇和取向，又表示明白沒有人會強迫到他去做什麼抉擇，但依然對擁有加拿大國籍的他深感失望，紛紛留言與他「道別」。沈震軒讀完留言之後一一回覆網民，強調自己作為一個專業的表演者，只能夠去做好每一個工作、每一個大大小小的角色：「我只是一個演員/歌手，不談政治。如果你是一直以來支持我的觀眾粉絲。一定會了解我無論任何工作，大小角色。我也是會全力做好我的表演藝術的表演者。這便是我看重的專業。」、「希望有一天大家能回到睇戲就係只係專心睇戲。唔好抱住任何立場去欣賞戲劇！」

沈震軒在網上宣傳其主演的香港回歸25周年的廣播劇《香江兄弟》。（Instagram：@sammysumchunhin）

亦有份主演回歸劇集《獅子山下的故事》。（Instagram：@sammysumchunhin）

他又強調自己的立場是「只談娛樂不談政治」，並希望觀眾可以撇除政見單純以藝術角度去欣賞他的演出：「如果你真係想知道我喺呢一套廣播劇裏面做一個乜嘢嘅角色。裏面發生咗啲乜嘢故事。我好希望你可以有機會聽完之後再返嚟我嘅Social Media留言俾我你真正嘅感受。從戲劇嘅角度聽完之後係咪真係咁反感？」他亦禮貌回應網民對他的不禮貌留言：「坐咗監？瞓死咗？返咗大陸住剩係睇到某一方面嘅資訊？我可以禮貌咁答你三樣都唔係。我嘅Facebook充滿着不同顏色的資訊。說真的，我個人兩邊也不喜歡。因為從兩邊各自的資訊也看得出偏激與極端的立場。」

沈震軒又以韋史密夫（Will Smith）在今年奧斯卡頒獎禮上衝上台打取笑其妻子的基斯洛克（Chris Rock）為例子，狠批現今的網络文化變得極端。（AP）

他又以韋史密夫（Will Smith）在今年奧斯卡頒獎禮上衝上台打取笑其妻子的基斯洛克（Chris Rock）為例子，狠批現今的網络文化變得極端：「當時我有留意到網上邊香港嘅社交網站裏面，香港一半以上的網民也贊成Will Smith的行為。當時我就明白大家已變得不問是非，立場也變得極端化了。我本身是Will Smith的粉絲，但不代表我支持他的行為。咁我算係咩立場？我覺得我嘅立場就係對事唔係對人。講返敏感嘅政治問題，我可以答你作為藝術表演者的我嘅立場係：『只談娛樂不談政治。』」

沈震軒希望只談娛樂不談政治。（Instagram：@sammysumchunhin）

他亦感謝每一位對他作出批評的網民，逐一留言回覆：「如果你是一直以來支持我的觀眾粉絲。謝謝你一直以來的支持，希望有一天大家能回到睇戲就係只係專心睇戲。唔好抱住任何立場去欣賞戲劇！」、「我也尊重大家有不同的意見。但希望你學識尊重別人。這裏是我的社交平台。如果想留言希望能友善一點」、「 你來到我的社交平台留言，相信你也是喜歡我的表演的觀眾。我明白每個人都有自己經歷過的故事。希望有一天大家可以回到睇戲就可以專心睇戲嘅日子」、「我希望你有機會聽這個節目。 我認為這個故事和經典的TVB電視劇一樣感人。我很開心自己能在生活變得複雜時還能從事娛樂事業， 總之，我會繼續努力，希望有一天我能真正擺脫政治，和我愛的人一起幸福地生活。（I wish that you will have chance to listen to this program. I think the story is touching as like as the old classic tvb drama. I am glad that I still can work in entertainment business nowadays because life becomes complicated. Anyways, I will just keep fighting on my work and wish one day I can really get away from political and simply live happily with my love one.）」、「從你的留言了解到你對這方面的立場很明確而且很激動。但也希望你在我的社交平台上留言能友善一點表達你的意見。首先為了尊重別人請不要亂把自己認為的立場硬套在別人身上。人與人溝通在於聆聽和表達意見。缺一不可。」

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在網上掀起罵戰之後，沈震軒昨日（12日）再寫長文向網民分享自己對「專業」兩個字的看法，又表示自己一直少說話多做事，現時終於學會要多一點為自己發聲：「『在沉默中努力，讓成功自己發聲』這個道理我一直堅守着，但現在我學會在我自己的社交平台為自己多發一點聲音。原因是我發現有些事原來像從前那樣沉默不回應去面對流言蜚語，大家便會覺得我心中有愧，所以不敢出聲，然後最終認為我默認了。」

沈震軒昨日（12日）再寫長文向網民分享自己對「專業」兩個字的看法，又表示自己一直少說話多做事，現時終於學會要多一點為自己發聲。（Instagram：@sammysumchunhin）

沈震軒又認為自己擁有高尚的教育，經歷此事之後令他深深明白教育的重要性：「不是每一個人也像我一樣接受相同的教育，像我一樣心智成熟去分析何謂對與錯。所以在現今社會，尤其是在社交網絡的發達之下，更加要好好保護自己。傳達自己真正想傳達的正確信息給大家。」

身為Marvel狂粉的沈震軒亦批評不認同Marvel和Disney的做法。（沈震軒抖音）

他坦言自己非常喜歡表演藝術，並強調娛樂不應該扯上政治，更不認同Marvel和Disney的做法：「可惜的是現在世界各地也讓政治滲透在每一個角落。東方國家不用我多說大家也明白。現在連西方國家就像連我喜歡的Marvel、Disney也逐漸變得『政治正確』大於戲劇創作本身。所以表演藝術者的工作在現今社會變得越來越難。難不在於在螢幕前演戲。難是在於如何演好螢幕下的那一場戲。在香港尤其嚴重。我不知道那一天我會真正覺得厭倦而離開表演行業。但我希望在我仍在積極地從事我的演藝工作的期間，能遇到真正的知音人們和真正的觀眾們。」