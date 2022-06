沈震軒主演回歸劇集與網民掀罵戰：不要把自己的立場硬套別人身上

現年39歲的沈震軒自從離開TVB之後密密北上搵真銀,近年積極主攻內地市場,早前他在社交網站分享其有份主演的香港回歸25周年的廣播劇《香江兄弟》和劇集《獅子山下的故事》的宣傳海報,又興奮表示自己有份演唱主題曲《夢想成真》是「工作上嘅技能解鎖」,然而卻引起大批政見不同的網民不滿,紛紛表示對他的選擇感到非常失望而unfollow他,沈震軒隨即爆seed瘋狂回覆留言,並且以千字文向批評他的網民表明自己的立場:「只談娛樂不談政治。」



沈震軒近年北上發展。(IG:@sammysumchunhin)

有不少網民表示尊重藝人的選擇和取向,又表示明白沒有人會強迫到他去做什麼抉擇,但依然對擁有加拿大國籍的他深感失望,紛紛留言與他「道別」。沈震軒讀完留言之後一一回覆網民,強調自己作為一個專業的表演者,只能夠去做好每一個工作、每一個大大小小的角色:「我只是一個演員/歌手,不談政治。如果你是一直以來支持我的觀眾粉絲。一定會了解我無論任何工作,大小角色。我也是會全力做好我的表演藝術的表演者。這便是我看重的專業。」、「希望有一天大家能回到睇戲就係只係專心睇戲。唔好抱住任何立場去欣賞戲劇!」

沈震軒在網上宣傳其主演的香港回歸25周年的廣播劇《香江兄弟》。(Instagram:@sammysumchunhin)

亦有份主演回歸劇集《獅子山下的故事》。(Instagram:@sammysumchunhin)

他又強調自己的立場是「只談娛樂不談政治」,並希望觀眾可以撇除政見單純以藝術角度去欣賞他的演出:「如果你真係想知道我喺呢一套廣播劇裏面做一個乜嘢嘅角色。裏面發生咗啲乜嘢故事。我好希望你可以有機會聽完之後再返嚟我嘅Social Media留言俾我你真正嘅感受。從戲劇嘅角度聽完之後係咪真係咁反感?」他亦禮貌回應網民對他的不禮貌留言:「坐咗監?瞓死咗?返咗大陸住剩係睇到某一方面嘅資訊?我可以禮貌咁答你三樣都唔係。我嘅Facebook充滿着不同顏色的資訊。說真的,我個人兩邊也不喜歡。因為從兩邊各自的資訊也看得出偏激與極端的立場。」

沈震軒又以韋史密夫(Will Smith)在今年奧斯卡頒獎禮上衝上台打取笑其妻子的基斯洛克(Chris Rock)為例子,狠批現今的網络文化變得極端。(AP)

他又以韋史密夫(Will Smith)在今年奧斯卡頒獎禮上衝上台打取笑其妻子的基斯洛克(Chris Rock)為例子,狠批現今的網络文化變得極端:「當時我有留意到網上邊香港嘅社交網站裏面,香港一半以上的網民也贊成Will Smith的行為。當時我就明白大家已變得不問是非,立場也變得極端化了。我本身是Will Smith的粉絲,但不代表我支持他的行為。咁我算係咩立場?我覺得我嘅立場就係對事唔係對人。講返敏感嘅政治問題,我可以答你作為藝術表演者的我嘅立場係:『只談娛樂不談政治。』」

沈震軒希望只談娛樂不談政治。(Instagram:@sammysumchunhin)

他亦感謝每一位對他作出批評的網民,逐一留言回覆:「如果你是一直以來支持我的觀眾粉絲。謝謝你一直以來的支持,希望有一天大家能回到睇戲就係只係專心睇戲。唔好抱住任何立場去欣賞戲劇!」、「我也尊重大家有不同的意見。但希望你學識尊重別人。這裏是我的社交平台。如果想留言希望能友善一點」、「 你來到我的社交平台留言,相信你也是喜歡我的表演的觀眾。我明白每個人都有自己經歷過的故事。希望有一天大家可以回到睇戲就可以專心睇戲嘅日子」、「我希望你有機會聽這個節目。 我認為這個故事和經典的TVB電視劇一樣感人。我很開心自己能在生活變得複雜時還能從事娛樂事業, 總之,我會繼續努力,希望有一天我能真正擺脫政治,和我愛的人一起幸福地生活。(I wish that you will have chance to listen to this program. I think the story is touching as like as the old classic tvb drama. I am glad that I still can work in entertainment business nowadays because life becomes complicated. Anyways, I will just keep fighting on my work and wish one day I can really get away from political and simply live happily with my love one.)」、「從你的留言了解到你對這方面的立場很明確而且很激動。但也希望你在我的社交平台上留言能友善一點表達你的意見。首先為了尊重別人請不要亂把自己認為的立場硬套在別人身上。人與人溝通在於聆聽和表達意見。缺一不可。」

+ 6

在網上掀起罵戰之後,沈震軒昨日(12日)再寫長文向網民分享自己對「專業」兩個字的看法,又表示自己一直少說話多做事,現時終於學會要多一點為自己發聲:「『在沉默中努力,讓成功自己發聲』這個道理我一直堅守着,但現在我學會在我自己的社交平台為自己多發一點聲音。原因是我發現有些事原來像從前那樣沉默不回應去面對流言蜚語,大家便會覺得我心中有愧,所以不敢出聲,然後最終認為我默認了。」

沈震軒昨日(12日)再寫長文向網民分享自己對「專業」兩個字的看法,又表示自己一直少說話多做事,現時終於學會要多一點為自己發聲。(Instagram:@sammysumchunhin)

沈震軒又認為自己擁有高尚的教育,經歷此事之後令他深深明白教育的重要性:「不是每一個人也像我一樣接受相同的教育,像我一樣心智成熟去分析何謂對與錯。所以在現今社會,尤其是在社交網絡的發達之下,更加要好好保護自己。傳達自己真正想傳達的正確信息給大家。」

身為Marvel狂粉的沈震軒亦批評不認同Marvel和Disney的做法。(沈震軒抖音)

他坦言自己非常喜歡表演藝術,並強調娛樂不應該扯上政治,更不認同Marvel和Disney的做法:「可惜的是現在世界各地也讓政治滲透在每一個角落。東方國家不用我多說大家也明白。現在連西方國家就像連我喜歡的Marvel、Disney也逐漸變得『政治正確』大於戲劇創作本身。所以表演藝術者的工作在現今社會變得越來越難。難不在於在螢幕前演戲。難是在於如何演好螢幕下的那一場戲。在香港尤其嚴重。我不知道那一天我會真正覺得厭倦而離開表演行業。但我希望在我仍在積極地從事我的演藝工作的期間,能遇到真正的知音人們和真正的觀眾們。」