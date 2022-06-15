十八年後的終極告白2.0｜阮兒脫淨內衣被綁　曹永廉更被咬傷嘴唇

香港藝人阮兒（Chloe）擁有荷蘭國籍，是一位混血兒，於2006年參加《香港小姐競選》落選後加入無綫電視（TVB），曾是TVB綜藝節目《一擲千金》的千女小姐，但因為與楊明拍拖而被雪藏。

阮兒入行10年，想不到唱歌不錯，兼且有自己的YouTube 頻道。(梁碧玲攝)

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阮兒在2014年加入《愛回家》第一輯的拍攝，後來成功「入屋」，近年更頻頻在劇集中出現。今日（14日）的《十八年後的終極告白2.0》阮兒亦有一場大膽的戲份，劇情講到憎恨譚俊彥的阮兒一直處心積累要他死，而另一邊私家偵探曹永廉卻救了他。曹永廉跟蹤到阮兒的住處，與阮兒糾纏一番後曹永廉便把她綁起，阮兒與曹永廉糾纏時脫去了外套，僅穿著內衣的阮兒被曹永廉用麻繩「五花大綁」，阮兒在劇中落力谷胸。

阮兒在《愛．回家》劇中飾演Pinky，同馬子仁（羅天宇飾）最後成為夫妻，每到有Pinky的集數，收視都不俗。（網上截圖）

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鏡頭一轉講到阮兒與譚凱琪之間的事，曹永廉認為她這樣憎恨譚俊彥是因為她喜歡的是譚凱琪，便說了一句：「還是你未試過真正的男人？」便一下子親了上去，更打算與阮兒「舌吻」，阮兒一下便咬到曹永廉的唇上。這一集的《十八年後的終極告白2.0》的確重口味，曹永廉的行為不像反派反而像變態，而阮兒為劇的確「搏到盡」，儘管拍出來的效果有少許暇疵，但仍然要為她的努力一讚。

《十八年後的終極告白2.0》 (節目截圖)