BTS防彈少年團宣布「中斷團體活動」集中SOLO　隊長RM揭10年辛酸

南韓天團防彈少年團（BTS）無預警宣布暫時中斷活動！14日晚間官方頻道上傳「真防彈聚餐」影片，片中隊長RM表示團體短期間內要集中在個人活動上，宣布單飛不解散，直言：「自從《ON》活動後就不知道該怎麼做了，整個感覺都變了。」也透露了接下來成員們的SOLO活動計畫，消息曝光後，立刻引發了熱烈討論。



據了解，防彈少年團近日結束了10年的宿舍團體生活，RM直言：「應該會有人覺得很難過，但說實在住在一起太久了，大家應該都懂，7個男人住在一起其實不太像話。」

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接著宣布成員們搬出宿舍後，將展開個人SOLO活動，並透露近年來成員對於團體的本質感到混亂，有了很多的苦惱，表示近幾年來在經歷了《Dynamite》、《Permission to Dance》等大熱歌曲的活動後，開始搞不太清楚防彈「是怎麼樣的團體」。

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在宣布防彈少年團接下來將展開SOLO活動後，也透露將由J-HOPE首先展開SOLO活動，成員們依序發表個人專輯，不過並未提到什麼時候要重啟團體活動。

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