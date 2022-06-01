【BTS/防彈少年團/白宮/美國/拜登】BTS繼3度聯合國演講後又成就解鎖，前往白宮與美國總統拜登會面，呼籲停止種族仇恨。BTS的影響力自然不能小看，一起看看今次美國行有咩彩蛋！



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日前出發到美國的防彈少年團（BTS），美國時間5月31日下午在白宮出席記者會，發表簡短講話後便與美國總統拜登進行閉門會談。

拜登上任後積極打擊仇恨犯罪，然而2021年反亞裔的極端行為未有停息，犯案數字更反增3倍。適逢每年5月是美國亞太裔傳統月（AANHPI Heritage Month），最後一天到訪白宮的BTS，演講時指出他們都有留意到這趨勢。感謝粉絲的支持外，BTS也呼籲大家停止仇恨及接受彼此的差異。

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隊長RM以英文致詞，其他成員則用韓文發言，雖然只是約5分鐘的講話，不過都引起大量ARMY的關注，更有網民發掘了今次BTS美國之旅的彩蛋位。

【1】ARMY白宮隔空支持

BTS繼聯合國演講後，今次來到白宮，很多身在美國的ARMY都來到白宮門口前隔空支持。從白宮內拍出去，可見粉絲聚在大閘前，更有人舉起自製的應援牌。而BTS發言的5分鐘，就有超過30萬人同時在線直播收看。

【2】柾國IG換新相

成員柾國絕對是成員之中最大動作的一個，香港時間今早他就連續上傳多張新照片為IG排版，當中更穿著今次出席面談的西裝，做正經事也不忘打卡。

【3】V限時動態

另一成員V就在IG Story上載風景照，配上播放音樂的功能，他選擇了Eric Godlow的純音樂《Peace》，旋律感覺平靜，而且由歌名開始已有宣揚和平的意味。

V選擇了Eric Godlow的純音樂《Peace》 / IG @thv

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【4】白宮拍跳舞片？

綜合傳媒報導，BTS和拜登的會面雖然不公開，不過之後會與白宮合作拍攝影片。BTS三度造訪聯合國總部，2021年9月更大跳《Permission to Dance》，令很多粉絲都期待會有白宮版本的表演片段。

【5】拜登學擺手指心

雙方會面後BTS官方Twitter也上載合照並以英文留言：「謝謝白宮的邀請，真的很榮幸可以和拜登總統討論這麼重要的議題，十分感激ARMY讓這一切成真。」7位成員更和拜登一同擺出手指心Pose留念，十分可愛呢！

【6】Twitter熱門關鍵字

BTS到白宮會面一事絕對是網民熱門話題，Twitter韓國不只「防彈少年團」成為熱門關鍵字，「PROUD OF YOU JIMIN」、「我們防彈」、「拜登總統」、「K-Heart」等都成為最多人搜尋的Hashtag。

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