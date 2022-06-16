不止於她 | 何超蓮驚爆賭王曾被暗殺三次：門口要有一個保鑣

「賭王千金」何超蓮（Laurinda）去年首度參加內地綜藝節目《這！就是潮流》後，又以飛行嘉賓形式助陣多個真人騷，最近她作客訪談節目《不止於她》第二季，分享了不少成長經歷，以及同父母相處的點滴。



超蓮最近作客訪談節目《不止於她》。（微博@何超蓮Laurinda）

超蓮出生時，賭王何鴻燊已經70歲，她透露爸爸特別寵她的原因其實很膚淺：「因為我爸喜歡孝順跟漂亮的，我挺孝順的，我覺得親情對我來說是很重要的，放第一位。」雖然家大業大，但賭王將事業家庭平衡得很好，超蓮指自己在香港讀書的時候，功課都是爸爸檢查，補習老師也是爸爸安排，大讚爸爸非常上心。

超蓮坦誠接受訪問。（視頻截圖）

提及自己被保護得很好，超蓮即刻爆出：「我爸在澳門被暗殺過三次，我們小時候住葡京酒店都是門口要有一個保鑣，然後走廊跟可能電梯位置還有一個，所以要這種保護方式。但我覺得也有一點是可能因為怕我們晚上自己偷溜出去玩。」

超蓮驚爆賭王曾在澳門被暗殺過三次！（視頻截圖）

與其他名媛不同，超蓮從小讀的是政府學校，直言從小就覺得每個人的家庭都和自己一樣，更自爆整個小學中，每個星期的零用錢只有10蚊：「因為我媽媽是這樣，她是意思意思，還是給你個零用錢，要吃什麼我們就從家裡面帶給你，所以我小時候就覺得自己賊窮。」

超蓮從小自認與其他家庭無分別。（視頻截圖）

除此之外，超蓮還帶主持人去了媽媽在澳門最喜歡去的茶餐廳，分享父母的愛情故事。她表示，作為護士的媽媽因為漂亮，所以很多人追求，但她一心只顧著工作，與爸爸何鴻燊的也是因為「工作」而識：「後來去跟我爸的大太太當看護，她還在那邊死心眼地工作，後來是大太太覺得她真的很可靠又乖，然後又漂亮，也覺得我爸好像很喜歡她，而且重點是不是我媽自己去找我爸，是我爸喜歡她，然後大太太給他們製造機會，然後就跟我媽說，我希望你可以幫我照顧好他。因為我也沒有辦法照顧他到老這樣，所以才在一起的，所以我爸爸是我媽的初戀。」