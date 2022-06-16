何超蓮自爆疫情遭業主加租　業主：何小姐，你沒有錢交租嗎？

「賭王千金」何超蓮（Laurinda）最近作客訪談節目《不止於她》第二季，暢聊做生意過程以及到內地的生活體驗，直言「覺得自己真的長大了」。



超蓮落手落腳搞麵店、麵包及潮牌生意。（視頻截圖）

超蓮於2018年在銅鑼灣開設台灣玖伍牛肉麵店，其後又在2020年2月於旺角開多一間分店，她表示當時行情不錯，所以租金很貴結果疫情來襲，原本想同業主商量減租，反被對方告知要加價：「我爸爸去世的第二天，我就去開會了，然後他第一句就跟我說節哀順變什麼的，然後我就跟他說能不能租金給我們減一點，我想說有點誠意自己去談，結果他說，你不會騙我說你繳不起吧？他說我們還想要加你的租，你何小姐，你沒有錢交租嗎？我們也是小業主，我們這個項目的租金還要漲的，你就預備著吧。然後我就驚呆了，就是你為什麼要因為我的家庭背景，去這樣子對我，而且在那個時間的香港，你還加租，這個事情真的是不可能接受。」雖然事情已過去近兩年，但超蓮印象非常深刻：「我很記得，就你想我當時是全香港都知道我爸爸剛剛走的第二天，你這麼去跟我溝通的，我真的覺得也太欺負人了。」超蓮續指道：「我現在從來不自己去了，我現在說自己很窮，我是真的很窮，我香港（的產業）還在虧錢呢，我是真的很窮。」

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在外界看來，「賭王千金」這個身份似乎有很多益處，超蓮坦言，有好有壞，只能接受：「我說出來只是想說其實這個身份大家以為就真的很棒，我永遠自己出去談裝修，自己出去談任何東西，我的價格永遠比別人高，然後我媽說，這就是因為你家裡面有錢，這是原罪。」

頂著賭王千金的光環有利有弊，超蓮表示只好接受。（視頻截圖）

經過那次挫折後，超蓮感覺自己真的長大了：「但我更覺得自己真的長大，是真的來了內地以後，就你真的是沒有人可以幫你，然後豆豆（男友竇驍）也去拍戲，我是真的什麼人都不認識，然後要自己飛來飛去，去找麵的合作廠商，然後麵包要自己看，就發生任何事情你都得自己消化，而且是會覺得很孤獨，因為沒有家人在旁邊。」

剛由香港到內地時，超蓮因為壓力太大，瘦了5kg，且荷爾蒙失調，每晚睡兩三個小時又會醒。（視頻截圖）