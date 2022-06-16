傳曹格同老婆吳速玲感情生變分居　原來3月份早現暗湧？

曹格出道以來靠着情歌闖出名堂，可惜早年因為醉酒鬧事等行徑而令人氣下滑。他和嬌妻吳速玲於2008年結婚，婚後兩人育有一子一女。



曹格一家四口。(微博圖片)

3月份曾傳出兩人感情生變，吳速玲更於社交媒體寫下長文：「人生中很多事情，遇到了才知道，真的沒有所謂的～早知道，以前我總會委屈自己去接受...現在看清楚了還是要去面對，面對了～我又要怎麼修復我傷，只能告訴自己會好的...面對傷痛是個課題，尤其內心的恐懼，恐懼感會讓我覺得無助害怕，它存在我內心深處，它就我現在面臨的課題，我在想老天爺應該正摸著鬍子說，這就是給堅強人的考驗，人生沒有過不去的事，最終只是個過程...如果你跟我一樣正面臨著人生中的考驗～一起加油，期待開心自在的自己快回來。」令外界推測兩人感情出現問題。

曹格老婆吳速玲（Facebook@媽咪速玲）

日前有媒體報道，指曹格與吳速玲已經分居三個月，吳速玲搬到台北市居住，而曹格則繼續留在台灣內湖的工作室。昨日曹格也在社交平台貼出坐飛機的照片：「原來我們都是人……我以為我是狗狗，哈哈哈。」有粉絲留言表示期待他在馬來西亞的表演，也有人留言讚他們「幸福美滿一家」，而曹格就直接回覆「of course」（當然）。

吳速玲最新發文剖白心情。(吳速玲fb)

+ 36