曹格11歲女兒著媽媽泳衣大曬逆天長腿　網民驚呼基因超強大

台灣藝人曹格跟老婆吳速玲結婚13年，育有一個兒子Joe和一個女兒Grace，因為曾上親子節目《爸爸去哪兒》，一家人都是網友關注對象。



吳速玲6日在社群平台分享帶女兒Grace到海邊玩的照片，並透露愛女身上穿的泳衣是自己的，Grace驚人的成長速度引來許多網友直呼「真的長好大了」。

【圖輯】點圖放大看曹格老婆吳速玲長腿靚相及11歲女兒的最新照片👇👇👇

+ 7

吳速玲日前透露她趁著台灣連假，帶女兒Grace到海邊曬太陽，但因為臨時找不到孩子的泳衣，只好拿出自己無法穿的S號泳衣給女兒，沒想到Grace穿起來竟然剛剛好，吳速玲為此不禁感嘆：「是少女無誤！」

【相關圖輯】曹格11歲女兒長大了擁冰山名模臉 網民讚嘆：神複製媽咪優良基因（點圖放大看「11歲Grace最新近照以及他們一家的靚相」👇👇👇）

+ 30

在吳速玲曬出的照片中，Grace穿著褐色的兩截式泳衣，又直又細的大長腿完全不輸媽媽，也讓人難以想像她今年才剛要滿12歲，美照引網友直說「包子姐姐已經變成長腿姐姐了」、「像媽媽有完美身型」、「天啊她真的長好大了」。

【同場加映】曹格酒後爆粗狂鬧餐廳食客 盤點6位曾醉酒鬧事藝人（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】