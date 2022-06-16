不止於她 | 何超蓮稱媽媽認可竇驍　自認背負何家光環而活是噩夢

何超蓮（Laurinda）與加拿大籍演員竇驍自2019年公開戀情後，一直愛得甜蜜，更屢傳婚訊，感情相當穩定。最近，超蓮在訪談節目《不止於她》中分享了媽媽對男友的看法，表示對竇驍很滿意：「我媽覺得他比我穩多了，就我比較快，然後覺得豆豆比較慢，就覺得他跟我之間會很合，他可以拉著我。」



超蓮指媽媽認為不需要門當互動。（視頻截圖）

原本超蓮不想與圈內人交往，驚多緋聞，又要上新聞等，感覺好麻煩，但這些全被竇驍打破，且在竇驍來香港追超蓮的時候，她就已經認定對方：「就沒有一個人會那麼認真地跟我說，你願不願意跟我交往。就是很認真地在那邊說我為什麼喜歡你，然後我是一個怎樣職業的人，然後就他說我演員這個職業，可能會拍戲什麼的，但是我答應你我會怎麼怎麼樣，希望你可以考慮當我女朋友。就很official（官方），覺得這人太好笑，就很可愛，然後就覺得挺好的他這個人。」

超蓮一講起男友難掩笑意。（視頻截圖）

正所謂三十而立，超蓮現在獨自在內地發展，擁有自己的事業，感覺還不錯，對於延續家族的傳奇，她坦言：「我覺得如果硬是要為了這個何家的光環而活下去，其實是一個噩夢，如果你背負這我是為何家而活的，我是要何家的這個什麼，很辛苦的。」在超蓮看來，不要給自己太大的框架，或者是不可達到的一個目標，這樣太累：「我是一個很容易滿足的人，一點點小事我都會滿足。」生活得很自在。

超蓮自認背負著我是為何家而活很累。（視頻截圖）